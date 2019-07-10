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Новости /  Политика /  Политика региона  

Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в Госдуму

10 июля 2019 23:59
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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении акцизов на вино начиная с 2020 года, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022-го, передает life.ru. Документ опубликован на портале правовых актов нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, к подакцизным товарам относятся также виноматериалы и виноград, который используется для производства вин, включая игристые, а также спиртных напитков, которые изготовлены по технологии полного цикла. По расчётам правительства, это обеспечит дополнительные доходы в бюджет в сумме около 22 миллиардов рублей ежегодно.

Вместе с тем будут систематизированы акцизы на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, а также напитки с долей спирта более девяти процентов. С 2020 по 2022 год они поднимутся с 544 до 589 рублей. Ставка на денатурированный спирт вырастет до 120 рублей.

Акцизы на винные газированные напитки, при изготовлении которых не использовался ректификованный этиловый спирт, к 2022 году установятся на уровне 43 рублей. Для негазированных винных напитков и прочих вин, например фруктовых, ставка составит 33 рубля к 2022 году.



Фото © Pixabay
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