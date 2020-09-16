Законопроект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов внесли в Госдуму

217

Законодательное собрание Башкирии (Курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин ("Единая Россия") внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, дающий правоохранительным органам право блокировать интернет-ресурсы, признанные экстремистскими на основании заключения эксперта. Текст документа во вторник размещен в думской электронной базе данных. Правительство РФ инициативу не поддерживает, передает ТАСС.

Законопроект расширяет перечень оснований для включения в единый реестр интернет-ресурсов, содержащих запрещенную в РФ информацию. К ним добавляется "решение органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, принятое в соответствии с его компетенцией в отношении распространяемых посредством сети "Интернет" материалов, содержащих в соответствии с заключением эксперта, данном в ходе оперативно-разыскной деятельности, признаки экстремистских материалов".

Инициативой предлагается наделить органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, правом направлять в Роскомнадзор сведения об интернет-ресурсах для их включения в указанный реестр. "Проект подготовлен на основе предложений правоохранительных органов, направлен на совершенствование механизма предотвращения и пресечения преступлений экстремистской и террористической направленности, устранение причин, препятствующих эффективному противодействию данным явлениям", - указывается в пояснительной записке.

По мнению авторов, с момента обнаружения нежелательного контента в интернете до вынесения судебного решения по ограничению доступа к нему, как правило, проходит большое количество времени, что позволяет вербовщикам "продолжать безнаказанно осуществлять противоправную деятельность и вовлекать новых участников в ряды экстремистских и террористических организаций".

Кабмин в своем отрицательном отзыве указал на противоречие положений законопроекта нормам закона "Об оперативно-розыскной деятельности". "Наряду с этим в настоящее время включение интернет-ресурсов, распространяющих информацию, распространение которой в РФ запрещено, осуществляется только на основании решения суда, что обеспечивает объективность и защиту конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации", - отмечается в правительственном отзыве.