Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 июля, 19:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.5
0.27
EUR 71.6
0.19
Новости /  Политика /  Политика региона  

Законопроект о штрафах за продажи устройств без российских приложений отозвали из Госдумы

4 июля 2019 19:00
37
В Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.
Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев отозвал внесенный 3 июля в Госдуму законопроект о введении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормы, позволяющей штрафовать на сумму до 1 млн рублей за продажу в России смартфонов, компьютеров и смарт-телевизоров, если на них не установлены отечественные приложения из определенного правительством перечня, передает newsru.com.

Как уточняет "Коммерсант", Жигарев также отозвал и два других своих законопроекта, которые предполагали внесение поправок о запрете на продажу гаджетов без предустановленных приложений в закон "О защите прав потребителей" и закон "О защите конкуренции".

Комментируя инициативу Жигарева, в Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.

"Очевидно, что такой пакет поправок должен широко обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с производителями как ПО, так и гаджетов, с ритейлерами, с представителями потребителей. Мне о широких обсуждениях инициативы неизвестно", – сказал ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков, отметив, что "принуждение производителей к предустановке конкретных приложений" может ограничивать права потребителей.

Напомним, недавно Минкомсвязи подготовило свой проект поправок в закон о связи, которые содержат требование об обязательной предустановке отечественных приложений на мобильные устройства, предназначенные для российского рынка. Документ во многом повторяет похожий проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), хотя в мае в Минкомсвязи тот документ не поддержали. Как и раньше, идея чиновников заключается в том, чтобы обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков. Список таких приложений, как и список оборудования, на котором они должны быть установлены в поправках отсутствует – его предстоит сформировать правительству в случае принятия законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что цель поправок заключается в обеспечении недискриминационного доступа российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечении безопасности использования мобильных устройств. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
4 июля 2019  19:00
В Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.
Законопроект о штрафах за продажи устройств без российских приложений отозвали из Госдумы
В Минкомсвязи подчеркнули, что запрет на устройства без российских программ нельзя вводить без обсуждения, а сама тема является резонансной.  Политика региона
23
4 июля 2019  17:55
Глава государства подчеркнул, что ему
Путин ответил на вопрос, чем займётся после 2024 года
Глава государства подчеркнул, что ему "есть чем заняться" в том качестве, в котором он находится сейчас.  Политика региона
132
4 июля 2019  17:47
Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти, сообщило ведомство.
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси попыткой переворота
Дальнейшее расследование грузинская Генпрокуратура будет вести по статье о попытке государственного переворота, так что число обвиняемых может возрасти,... Политика региона
65
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1763
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1328
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1331
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
333
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3609
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
996
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
357
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
550
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
476
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
610
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
485
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
716
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
730
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
462
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
790
Весь список

Мероприятия
В загородных лагерях отдыха Тольятти состоялось закрытие антинаркотического месячника
В Самарском Историческом парке состоится Фестиваль ко Дню семьи, любви и верности
День семьи пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные