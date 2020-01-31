Закон о запрете высадки детей из общественного транспорта примут все регионы
31 января 2020 21:21
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Секретарь регионального партотделения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что соответствующий закон был поддержан депутатами заксобрания Нижегородской области.
"Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения", - цитирует Турчака сайт партии.
Координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский ранее рассказал, что с наступлением морозов выросло количество обращений в "Единую Россию" о случаях высадки детей из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. По его словам, сегодня этот вопрос регулируется региональными нормативными актами, и только в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Афонский сообщил, что партия обратилась к главам регионов, фракциям ЕР в законодательных собраниях с требованием "в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления".
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