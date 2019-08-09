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Новости /  Политика /  Политика региона  

Захарова поблагодарила Киев за разрешение на пролет российскому самолету

9 августа 2019 14:18
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Самолету позволили обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Борт провел в воздушном пространстве Украины 26 минут.
Официальный представитель МИДа Мария Захарова поблагодарила Украину за разрешение на полет российского самолета в воздушном пространстве страны. Об этом она написала в Facebook, передает РБК.

«Отличная новость! Спасибо!» — прокомментировала Захарова.

Украинские диспетчеры 7 августа пустили в свое воздушное пространство самолет российской авиакомпании «Глобус», следовавший из итальянского Бари в Москву. Это было сделано вопреки действующему запрету на пролет воздушных судов из России над территорией страны. Самолету позволили обойти зону активной грозовой деятельности в Словакии и Белоруссии. Борт провел в воздушном пространстве Украины 26 минут. В «Украэрорухе» разъяснили, что действовали в соответствии с законодательными актами и стандартами ICAO, которые требуют избегать аварийных ситуаций во время полета.

Запрет для российских лайнеров заходить в воздушное пространство Украины действует с 2015 года.



Фото:   pixabay


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Комментарии



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