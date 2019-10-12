Захарова ответила на заявление Латвии о неприемлемости салюта в Москве в честь освобождения Риги от нацистов
12 октября 2019 17:57
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«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — сказала она.
Захарова добавила, что Латвия тратит 2% своего ВВП на размещение сил НАТО в стране. «Учитывая, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию», — заявила она.
Представитель министерства отметила, что во времена СССР в Латвии развивались промышленность и наука. По ее словам, у республики было все, «чтобы превратиться в самостоятельное государство».
Накануне МИД Латвии назвал неприемлемым праздничный салют в Москве в честь освобождения Риги от нацистов. «Планируемый в Москве салют в честь 75-й годовщины со дня осуществленного советскими войсками «освобождения» Риги от немецкой оккупации Латвия считает недружественным шагом», — говорится в заявлении.
В дипведомстве отметили, что Латвия отвергает усилия России «переписать историю и оправдать совершенные сталинистами преступления» в период Второй мировой войны.
В частности, в министерстве назвали нарушением международного права подписание пакта Молотова — Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе. В МИДе заявили, что это соглашение дало начало войне, а также «оккупации и аннексии Латвии».
В ведомстве добавили, что приветствуют разгром фашизма, однако для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы произошло только спустя почти 50 лет после окончания Второй мировой войны.
Праздничный салют пройдет 13 октября на Поклонной горе в Москве. Он будет посвящен 75-й годовщине освобождения Риги от нацистов. Перед празднованием Минобороны России опубликовало рассекреченные документы, посвященные этой операции.
В конце сентября МИД России назвал вынужденным шагом подписание пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между СССР и нацистской Германией. В дипведомстве заявили, что он помог отсрочить войну, и добавили, что благодаря соглашению она началась на более выгодных для СССР позициях.
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