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Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»
В ответ на требование Вашингтона
Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать

21 декабря 2019 16:02
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В ответ на требование Вашингтона
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о вступлении в силу санкций Минфина США против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Своим мнением она поделилась в "Фейсбуке", передает life.ru.

В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции", и напомнила, что запрет исходит от страны, чей госдолг составляет 22 триллиона долларов.

— Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", — написала она.

Захарова пошутила, что, если власти США потребуют "немедленно прекратить дышать", найдутся те, кто серьёзно отнесётся к такой просьбе и даже выполнит её.

Ранее сообщалось, что США потребовали немедленно прекратить строительство "Северного потока — 2". 



Фото © ТАСС / Станислав Красильников/life.ru
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Комментарии


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21 декабря 2019  16:02
В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции".
Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать
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