Захарова — о санкциях США для "Северного потока — 2": Скоро запретят дышать
21 декабря 2019 16:02
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В ответ на требование Вашингтона "прекратить укладку труб" она заявила, что "американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции", и напомнила, что запрет исходит от страны, чей госдолг составляет 22 триллиона долларов.
— Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", — написала она.
Захарова пошутила, что, если власти США потребуют "немедленно прекратить дышать", найдутся те, кто серьёзно отнесётся к такой просьбе и даже выполнит её.
Ранее сообщалось, что США потребовали немедленно прекратить строительство "Северного потока — 2".
Фото © ТАСС / Станислав Красильников/life.ru
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