За нарушения в сфере реализации нацпроектов предостережены три министра и один глава департамента

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Прокуроры отмечают: если в начале 2020 года выявленные нарушения, в основном, касались процедурных моментов, то сейчас замечания направлены, главным образом, на «ненадлежащий результат реализуемых мероприятий».



Как рассказал в интервью газете «Самарское обозрение» первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов, «результаты прокурорских проверок по-прежнему фиксируют значительное количество правонарушений как со стороны государственных структур, так и со стороны коммерческих организаций. Например, за истекший период 2020 года прокурорами выявлено свыше 2 тысяч нарушений закона, принято более 800 мер прокурорского реагирования, 370 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности».



Наибольшее нарекание вызывают нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Демография», кроме того, проблемы в освоении выделенных бюджетных средств в регионе возникают при реализации нацпроектов «Здравоохранение» (53%), «Образование» (59%), «Цифровая экономика» (2%).



В связи с этим прокуратурой области нескольким министрам — строительства, энергетики и ЖКХ, промышленности — и руководителю департамента информационных технологий объявлены предостережения. Внесено порядка 10 представлений руководителям региональных органов власти (министерство образования, энергетики и ЖКХ, экономического развития и инвестиций, строительства, промышленности, спорта), в июне 2020 года обращено внимание председателя правительства области на неэффективность работы в данной сфере, сообщает СО ОНЛАЙН.



«Однако уже сейчас понятно, что регион не обеспечит исполнение отдельных мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика» в связи с отсутствием возможности перевести серверы межведомственного взаимодействия в новый формат. Кроме того, к сожалению, под большим вопросом запланированный объем ввода жилья в эксплуатацию в рамках нацпроектов «Жилье», — констатирует первый зампрокурора области.