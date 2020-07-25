Жириновский заявил о готовности встать на колени перед хабаровчанами

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«Я готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы поняли, как мы их любим», — заявил он. Жириновский пояснил, что фракция считает жителей во всем правыми и готова их защищать.В то же время лидер ЛДПР призвал поддержать Михаила Дегтярева, сменившего Фургала во главе региона. «Он все, что хорошее вам нравилось в Фургале, продолжит, будет делать так же», — пообещал Жириновский.И Фургал, и Дегтярев являются членами ЛДПР.Экс-губернатора Хабаровского края задержали 9 июля, суд арестовал его на два месяца. Фургала обвиняют в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2000-х годах, когда будущий политик занимался бизнесом. Сам он не признает вину.20 июля президент России Владимир Путин снял Фургала с должности в связи с утратой доверия и временно назначил на его место Дегтярева.После задержания Фургала на Дальнем Востоке начались несанкционированные акции протеста, которые не прекращаются уже третью неделю. В Хабаровске 18 июля по оценке «Коммерсанта» на улицу вышли около 50 тыс. человек. Власти заявили, что протестующих было 9 тыс. В субботу протесты возобновились. По разным оценкам, последняя акция в краевом центре собрала от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек.Фото: kremlin.ru/РБК