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Новости /  Политика /  Политика региона  

Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста

19 июня 2019 23:30
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Из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения,передает РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект депутатов ЛДПР, упрощающий порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности.

В начале заседания Жириновский возмутился тем, что Дума длительное время не может рассмотреть этот законопроект, который был внесен еще в 2016 году.

"Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают - немцы, Израиль, Венгрия, поляки. Моментально дают гражданство без всяких ограничений... Я в качестве протеста покидаю зал", - заявил Жириновский и покинул зал пленарных заседаний.



Фото:   РИА Новости
 
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