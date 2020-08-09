Явка на президентских выборах в Белоруссии превысила 73%

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Явка в Гомельской области составила 81,87 процента, в Могилевской и Гродненской областях — 80,29 и 75,66 процента соответственно. В Минске бюллетени в урну опустили чуть больше 58 процентов избирателей.Ранее голосование признали состоявшимся. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более половины голосов.В нынешних выборах участвуют пять претендентов на высший государственный пост. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, также жители республики могут проголосовать за Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя.Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнут подсчитывать голоса, будут обнародованы экзитполы.