Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст

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Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения, передает ТАСС.

Уважаемый господин председатель! Уважаемый господин генеральный секретарь! Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея — 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций.

Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права.

Убежден, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН непреходящих принципах межгосударственного общения, а отцы-основатели Всемирной Организации сформулировали их предельно четко и недвусмысленно. Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров.

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигах, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов.

Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным.

Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН — Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза.

Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное, это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности.

И, как показывает дипломатическая практика, этот инструмент работает в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту.

Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно — так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.

Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика.

Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом — пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое — сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжёлых проблем для граждан практически всех государств — все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков.

Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения.

Выработать их мы можем только вместе, и это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки" и, конечно, для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития.

Именно эта идея качественного интеграционного роста, "интеграции интеграций" заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас становится ещё более актуальной.

Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.

Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 млн рабочих мест, и нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни.

Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе.

Пандемия заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем. Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения.

Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски.

В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей — насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность.

Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения.

Отмечу, что в период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки, и такая солидарность не знает границ. Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне.

Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях, а это — общественные и молодёжные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей.

Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19, оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов.

Делаем это, прежде всего, с учетом центральной координирующей роли входящей в структуру ООН Всемирной организации здравоохранения. Считаем, что потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Такая работа уже начинается, и Россия примет в ней самое заинтересованное участие.

Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину — "Спутник-V".

Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.

Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность. Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств.

С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными.

Что еще принципиально важно в сегодняшней повестке дня. В центре совместных усилий, конечно, должны оставаться и защита окружающей среды, и проблемы изменения климата.

Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению, особенно по достижению целей Парижского соглашения.

Уважаемые коллеги! Хочу вновь подчеркнуть: Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности.

Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия.

Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнёрами.

Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников.

Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям.

В частности, Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Хорошо понимаем, что и вопросы безопасности, и все другие проблемы, которые обсуждает юбилейная Генассамблея ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые нас объединяют, нашей общей памяти об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции во имя Победы и мира для всех народов планеты смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений.

В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН — державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права.

Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Вновь повторю: во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

Желаю всем народам планеты мира и благополучия.

Благодарю вас за внимание.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС