Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе США в развитие НАТО.
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
На кадрах видно, что подземные толчки были очень ощутимыми.
Бутылки падали с полок. Камера в магазине сняла землетрясение в Иркутской области
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения.
Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст
«РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции.
Самарцев приглашают принять участие в интеллектуальной игре «РИСК: Моя Победа!»
Участники заседания обсудили старт отопительного сезона в муниципалитетах Самарской области.
В Самаре состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
Медики советуют в предстоящий эпидсезон, связанный с особой ситуацией по коронавирусной инфекции, не пренебрегать вакцинацией от гриппа, чтобы избежать сочетания двух инфекций. 
 В СО продолжается прививочная кампания от гриппа: клоун Сердечкин напомнил детям и их родителям об опасности вирусных инфекций
Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета".
Глава "Церкви последнего завета" заявил о непризнании вины
По словам адвоката, недавно с участием Сафронова провели "некоторые следственные действия", однако их суть не раскрыли, сославшись на подписку о неразглашении.
Следователь отказался показать Сафронову материалы, в передаче которых он обвиняется
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.27
0.23
EUR 89.48
-0.53
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
Самарские волонтёры приняли участие в Окружном форуме «Добро на Юге»
В Самарской области пройдет инклюзивный проект «Крылья возможностей»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст

22 сентября 2020 20:07
105
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения.

Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения, передает ТАСС.

Уважаемый господин председатель! Уважаемый господин генеральный секретарь! Уважаемые коллеги! Дамы и господа!

В этом году мировое сообщество отмечает два без преувеличения исторических юбилея — 75-летие окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций.

Невозможно переоценить значимость этих навсегда связанных друг с другом событий. В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послевоенный миропорядок. Его безусловным фундаментом стал Устав ООН, остающийся и по сей день главным источником международного права.

Убежден, нынешний юбилей обязывает нас вспомнить о зафиксированных в Уставе ООН непреходящих принципах межгосударственного общения, а отцы-основатели Всемирной Организации сформулировали их предельно четко и недвусмысленно. Это равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров.

Оглядываясь на прошедшие десятилетия, можно сказать, что при всех сложностях периода холодной войны, кардинальных геополитических сдвигах, при сегодняшних хитросплетениях мировой политики ООН достойно выполняет свою главную миссию — беречь мир, содействовать устойчивому развитию народов и континентов, помогать в преодолении локальных кризисов.

Этот колоссальный потенциал и опыт ООН востребован и служит хорошей основой для того, чтобы идти вперед. Ведь, как и любая международная организация или региональная структура, ООН не должна костенеть, а должна отражать в своем развитии динамику XXI века, последовательно адаптироваться к реалиям современного мира, а он действительно становится все более сложным, многополярным, многомерным.

Происходящие изменения, конечно же, оказывают свое влияние на главный орган ООН — Совет Безопасности, на дискуссию вокруг подходов к его реформированию. Наша логика в том, чтобы Совбез полнее учитывал интересы всех стран, все многообразие их позиций, опирался на принцип самого широкого согласия государств, но при этом, как и прежде, служил ключевым звеном системы глобального управления, чего нельзя обеспечить без сохранения права вето постоянных членов Совбеза.

Такое право пяти ядерных держав-победительниц во Второй мировой войне и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. А главное, это тот абсолютно необходимый и уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс или как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права, а не в зыбкой, серой зоне произвола и нелегитимности.

И, как показывает дипломатическая практика, этот инструмент работает в отличие от печального опыта довоенной Лиги Наций с ее бесконечными разговорами, декларациями без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту.

Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно — так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны, переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала.

Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства, что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьёзным испытаниям, когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика.

Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом — пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое — сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжёлых проблем для граждан практически всех государств — все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков.

Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения.

Выработать их мы можем только вместе, и это важнейшая задача как для ООН, так и для государств "двадцатки" и, конечно, для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития.

Именно эта идея качественного интеграционного роста, "интеграции интеграций" заложена в российскую инициативу по формированию Большого Евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас становится ещё более актуальной.

Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зелёных коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией.

Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 млн рабочих мест, и нужно сделать всё, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни.

Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе.

Пандемия заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем. Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферы услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения.

Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению и так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски.

В этой связи вопросы кибербезопасности, применения передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей — насколько в новую эпоху будут защищены их права: права на частную жизнь, собственность, безопасность.

Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами, совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы, причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиций, права, морали человеческого общения.

Отмечу, что в период пандемии врачи, волонтеры, граждане разных стран показывали и показывают всем нам примеры взаимопомощи и поддержки, и такая солидарность не знает границ. Многие страны также бескорыстно и открыто помогали и помогают друг другу. Но были и случаи, когда проявлялся дефицит гуманизма и, если хотите, доброты в отношениях на межгосударственном, официальном уровне.

Полагаем, что авторитет ООН мог бы содействовать укреплению и повышению роли именно гуманитарной, человеческой составляющей в многосторонних и двусторонних отношениях, а это — общественные и молодёжные обмены, культурные связи, социальные и образовательные программы, кооперация в сфере спорта, науки, технологий, охраны окружающей среды и здоровья людей.

Что касается здравоохранения, то здесь сейчас, как и в экономике, нужно максимально снимать преграды для партнерства. Наша страна принимала и принимает активное участие в глобальных и региональных усилиях по борьбе с COVID-19, оказывает помощь наиболее пострадавшим государствам как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних форматов.

Делаем это, прежде всего, с учетом центральной координирующей роли входящей в структуру ООН Всемирной организации здравоохранения. Считаем, что потенциал ВОЗ необходимо качественно укреплять. Такая работа уже начинается, и Россия примет в ней самое заинтересованное участие.

Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину — "Спутник-V".

Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнёрство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.

Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами, в том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавшей свою надёжность, безопасность и эффективность. Россия убеждена: сейчас надо использовать все мощности глобальной фарминдустрии, чтобы уже в обозримой перспективе обеспечить свободный доступ к вакцинации для граждан всех государств.

С опасным вирусом может столкнуться каждый. Коронавирус не обошел стороной и персонал Организации Объединенных Наций, ее штаб-квартиры и региональные структуры. Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь, в частности предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и её подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными.

Что еще принципиально важно в сегодняшней повестке дня. В центре совместных усилий, конечно, должны оставаться и защита окружающей среды, и проблемы изменения климата.

Свою актуальность в полной мере доказали соответствующие многосторонние конвенции, договоры и протоколы в рамках ООН. Призываем все государства ответственно подходить к их соблюдению, особенно по достижению целей Парижского соглашения.

Уважаемые коллеги! Хочу вновь подчеркнуть: Россия приложит все усилия к тому, чтобы содействовать мирному, политико-дипломатическому урегулированию региональных кризисов и конфликтов, обеспечению стратегической стабильности.

Несмотря на все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег, будем настойчиво предлагать конструктивные, объединяющие инициативы, прежде всего в сфере контроля над вооружениями, укрепления действующих здесь договорных режимов. Это в том числе касается запрета химического, биологического и токсинного оружия.

Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года, совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнёрами.

Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников.

Полагаю, что подобные встречные шаги по конкретным вопросам создали бы хорошую основу для начала серьезного, глубокого разговора по всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Его целью стал бы выход на комплексные договорённости, формирование прочной основы для архитектуры международной безопасности, учитывающей предыдущий опыт в этой сфере и в полной мере отвечающей не только современным, но и перспективным военно-политическим и технологическим реалиям.

В частности, Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Хорошо понимаем, что и вопросы безопасности, и все другие проблемы, которые обсуждает юбилейная Генассамблея ООН, требуют консолидации усилий на основе тех ценностей, которые нас объединяют, нашей общей памяти об уроках истории, о духе союзничества, когда члены антигитлеровской коалиции во имя Победы и мира для всех народов планеты смогли стать выше разногласий и идеологических предпочтений.

В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН — державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права.

Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран "большой пятерки". Его цель — подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнёры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую, именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Вновь повторю: во взаимосвязанном, взаимозависимом мире, в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН принципы международного права. Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений.

Желаю всем народам планеты мира и благополучия.

Благодарю вас за внимание.

 

Фото:  Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
22 сентября 2020  21:03
Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе США в развитие НАТО.
Слуцкий указал на разницу в речах Путина и Трампа в ООН
Путин заявил о необходимости укрепления организации для мира и безопасности, в отличие от Трампа, который критиковал Китай и говорил о вкладе США в... Политика региона
43
22 сентября 2020  20:07
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения.
Выступление Путина на 75-й сессии ГА ООН. Полный текст
Впервые в истории речь президента России, как и других лидеров, прозвучала не с трибуны зала заседаний, а с экрана в форме видеообращения. Политика региона
97
22 сентября 2020  17:52
22 сентября в Самарской области началось проведение комплексного командно-штабного учения по ликвидации условной ЧС, связанной с разливом нефти и нефтепродуктов.
В Самарской области стартовали всероссийские командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС
22 сентября в Самарской области началось проведение комплексного командно-штабного учения по ликвидации условной ЧС, связанной с разливом нефти и... Политика региона
166
Весь список
Выборы в Самарской области
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
810
14 сентября 2020  14:38
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов.
«Единая Россия» в регионе одержала безоговорочную победу в единый день голосования
Всего «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получит 2865 из 3212 мандатов, это 89,20 % от общего числа избираемых депутатов. Выборы в Самарской области
804
14 сентября 2020  14:28
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней.
На прошедших выборах окончательная явка по Самарской области составила - 35,63%
В Самарской области 13 сентября состоялись выборы муниципальных депутатов. Голосование проходило в течение трех дней. Выборы в Самарской области
877
Весь список
Видео
20 сентября 2020  10:40
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области
Глава региона призвал тщательнее следить за своим здоровьем. 
Социум
777
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1347
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1876
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2169
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2862
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3171
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
1060
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1586
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1495
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
3018
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5753
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5755
Весь список
В центре внимания
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
22 сентября 2020  12:56 
В Самарской области стартовал федеральный форум «Живые инклюзивные практики»
К участникам и организаторам Форума обратился Глава Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
283
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
22 сентября 2020  11:36 
Еще двое умерли от коронавируса за истекшие сутки в Самарской области
На 22 сентября выявлены еще 112 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
371
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
22 сентября 2020  10:55 
Самарцев без масок начали высаживать из общественного транспорта
Отметим, что усиление контроля на данном этапе также будет способствовать сдерживанию заболеваемости гриппом и другими сезонными ОРВИ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
291
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
287
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
22 сентября 2020  10:07 
Виктор Кудряшов: необходимо сосредоточиться на исполнении показателей национальных проектов 
Первый вице-губернатор обратил внимание руководителей органов исполнительной власти региона на необходимость соблюдения масочного режима, норм и правил,... Социум
287
Весь список
Акценты
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
22 сентября 2020  12:23 
В Самаре до 30000 рублей начнут штрафовать пассажиров без масок 
Если и данная мера не возымеет действия при повторном нарушении штраф может дойти до 50 000 рублей.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
299
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
22 сентября 2020  10:12 
Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 
Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском... Образование
286
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2130
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1599
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
2889
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1689
Весь список
Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
839
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
1061
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
1562
Весь список