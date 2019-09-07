Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву

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Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.