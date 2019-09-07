Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами вылетел в Москву
7 сентября 2019 13:41
128
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот вопрос будет решен в ближайшее время.
В пятницу украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал людей, переговоры об одновременном освобождении которых ведут Киев и Москва.
Дело Кирилла Вышинского
В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Сам журналист считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 сентября 2019 16:31
Обмен был совершён сегодня по формуле "35 на 35". Политика региона
84
7 сентября 2019 15:22
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Политика региона
114
7 сентября 2019 13:41
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Политика региона
127
Выборы в Самарской области
30 августа 2019 13:23
Это связано с массовыми отпусками и уборкой урожая. Выборы в Самарской области
301
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1954
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1476
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
272
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
517
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
367
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
339
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
572
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1531
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
475
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2234
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
429
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
712
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
526
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
649
Мероприятия