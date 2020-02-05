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Новости /  Политика /  Политика региона  

Введены временные ограничения на ввоз в Россию свежих цитрусовых из Китая

5 февраля 2020 19:27
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В связи с неоднократными случаями выявления цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в связи с неоднократными случаями выявления цитрусовых, поступающих из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию, карантинных для Евразийского экономического союза объектов, а также в целях предотвращения интродукции и распространения карантинных объектов на территории Российской Федерации, введены временные ограничения на ввоз свежих цитрусовых из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию, а также цитрусовых происхождением из Китайской Народной Республики, которые ввезены из третьих стран и стран-членов ЕАЭС, за исключением ввоза указанной продукции в ручной клади и багаже пассажиров в пределах норм, установленных Едиными карантинными фитосанитарными требованиями, передает mcx-samara.ru
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Комментарии


Политика региона
5 февраля 2020  19:27
В связи с неоднократными случаями выявления цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов.
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