Введены временные ограничения на ввоз в Россию свежих цитрусовых из Китая
5 февраля 2020 19:27
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Политика региона
5 февраля 2020 19:27
В связи с неоднократными случаями выявления цитрусовых карантинных для Евразийского экономического союза объектов. Политика региона
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