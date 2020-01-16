Всероссийское голосование по поправкам в конституцию проведут до 1 мая
16 января 2020 18:39
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Как отмечает агентство, голосование по соответствующим законопроектам состоится в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок его проведения.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изменения в основной закон могут быть приняты до осени.
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