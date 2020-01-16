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Новости /  Политика /  Политика региона  

Всероссийское голосование по поправкам в конституцию проведут до 1 мая

16 января 2020 18:39
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Сейчас разрабатывается порядок его проведения.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, планируется провести до первого мая этого года, передает life.ru. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совфеде.

Как отмечает агентство, голосование по соответствующим законопроектам состоится в один из выходных дней. Сейчас разрабатывается порядок его проведения.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что изменения в основной закон могут быть приняты до осени. 
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Комментарии


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