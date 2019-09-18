Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
18 сентября 2019 23:43
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— Предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить свои полномочия. Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах. Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы, — написал он в "Фейсбуке".
В скором времени избранные депутаты Госсовета примут решение о сроках проведения конкурсов на замещение должностей глав администраций.
В соответствии с региональным законодательством руководители администраций слагают полномочия после выборов в Госсовет Крыма. Депутатов парламента республики избрали в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в Госсовет прошли три партии: "Единая Россия" (54,70%), ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%).
Выборы главы республики и главы парламента пройдут 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин предложил три кандидатуры на этот пост.
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Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
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