Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил своего заместителя

79

Это произошло после того, как россияне пожаловались лидеру страны на низкие зарплаты врачей в регионе. Об увольнении сообщил сам Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве.— По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом правительства. Особое внимание на вопрос зарплаты медработников. Даже экспресс-проверка, проведённая нами, показывает, что меня вводили в заблуждение, говоря, что у нас нет врачей, которые получают меньше прожиточного минимума, — заявил Чибис.Кроме того, есть и другие проблемы в местном здравоохранении: соотношение окладов и дополнительных надбавок, вопрос обеспечения лекарствами и недостаточные меры по снижению смертности от инфаркта.