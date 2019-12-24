Впервые в Самарской области прошла кадровая практическая сессия

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24 декабря в Самаре прошла региональная кадровая практическая сессия. Форум такого уровня и направленности прошел в губернии впервые. Участникисессии знакомились с новыми технологиями в сфере кадровой политики для реализации национальных проектов, инициированных Президентом Российской ФедерацииТакже на форуме обсудили вопросы, связанные с функционированием единой региональной информационной системы «Кадросфера», которая быласоздана в прошлом году по решению главы региона Дмитрия Азарова. Задача платформы – собрать информацию о перспективных кадрах не только длягосударственного управления, но и региона в целом.Организатор сессии - департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.Представители кадровых служб государственных и муниципальных учреждений объединились и вместе с экспертами постарались выработать единый подход при формировании высокопрофессионального состава, ориентированного на достижение поставленных целей, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской областипрокомментировала работу форума:«Мы отработали с коллегами новые подходы, которые будут применены в кадровых технологиях. Основной акцент в 2020-ом году, как мы его определили - это цифровизация, это стандартизация процессов и кадры будущего, которые обеспечат реализациюнациональных проектов в нашем регионе».Программа форума очень насыщенная. В рамках мероприятия прошли: стратегическая сессия «Реализация региональных программ и проектов на основе современных методов проектного управления», тренинги, деловые командные игры и Public talk (паблик-ток) «Обсуждение проектных идей», работали проектные мастерские., начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара отметила:«Данный семинар - это уникальная возможность для всех кадровиков объединиться, обменяться опытом, поделиться с друг другом знаниями, которые у нас есть. Мы получили методический инструментарий по достижению целей и задач на 2020 год, чтобы в результате усовершенствовать свою работу», передает пресс-служба облправительства.