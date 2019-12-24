Впервые в Самарской области прошла кадровая практическая сессия
24 декабря 2019 19:39
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сессии знакомились с новыми технологиями в сфере кадровой политики для реализации национальных проектов, инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Также на форуме обсудили вопросы, связанные с функционированием единой региональной информационной системы «Кадросфера», которая была
создана в прошлом году по решению главы региона Дмитрия Азарова. Задача платформы – собрать информацию о перспективных кадрах не только для
государственного управления, но и региона в целом.
Организатор сессии - департамент кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.
Представители кадровых служб государственных и муниципальных учреждений объединились и вместе с экспертами постарались выработать единый подход при формировании высокопрофессионального состава, ориентированного на достижение поставленных целей
Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области
прокомментировала работу форума:
«Мы отработали с коллегами новые подходы, которые будут применены в кадровых технологиях. Основной акцент в 2020-ом году, как мы его определили - это цифровизация, это стандартизация процессов и кадры будущего, которые обеспечат реализацию
национальных проектов в нашем регионе».
Программа форума очень насыщенная. В рамках мероприятия прошли: стратегическая сессия «Реализация региональных программ и проектов на основе современных методов проектного управления», тренинги, деловые командные игры и Public talk (паблик-ток) «Обсуждение проектных идей», работали проектные мастерские.
Ольга Волкова, начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара отметила:
«Данный семинар - это уникальная возможность для всех кадровиков объединиться, обменяться опытом, поделиться с друг другом знаниями, которые у нас есть. Мы получили методический инструментарий по достижению целей и задач на 2020 год, чтобы в результате усовершенствовать свою работу», передает пресс-служба облправительства.
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