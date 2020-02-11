Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
11 февраля 2020 23:32
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Ранее во вторник главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.
"Это ложь", - заявил Клишас.
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