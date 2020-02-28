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Новости /  Политика /  Политика региона  

Воспитанник детдома, который попросил помощи у Путина, вскоре может поехать к крёстному

28 февраля 2020 21:35
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Мальчик попросил президента помочь ему вернуться к родным.
Воспитанник московского детского дома, ставший одним из первых посетителей развлекательно-тематического парка "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным, передает Лайф.

27 февраля, перед официальным открытием в парк были приглашены многодетные семьи, а также воспитанники детских домов и подопечные фонда Константина Хабенского. В ходе посещения ребята смогли пообщаться с главой государства.

Среди детей был и маленький воспитанник столичного детского дома. Один из охранников российского лидера взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. Путин в свою очередь поинтересовался у ребёнка, что с его рукой.

— Сломана. Случайно произошло, — ответил мальчик, после чего добавил, что проживает в детдоме и очень хочет попасть домой к бабушке, которая живёт в Москве. Один из помощников Путина записал личные данные мальчика, чтобы впоследствии с ним связаться и помочь. 

В этот же день московские органы соцзащиты населения сообщили, что окажут помощь бабушке мальчика в оформлении опеки. Сирота в последнее время жил с бабушкой, но из-за сложностей в семье с октября прошлого года находится в детдоме, передает Лайф.

Мальчик в скором времени может отправиться к родным. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

— Сейчас у нас есть очень неплохие шансы на то, что в ближайшее время будет оформлен гостевой режим на крёстного ребёнка, с которым они очень дружны, они встречаются, видятся, общаются, очень близки, поэтому в ближайшее время ребёнок сможет поехать домой, — рассказала она.

В течение недели – десяти дней ребёнок может поехать в гости к родственникам на выходные, а затем будет решаться "вопрос его дальнейшего семейного устройства".

Омбудсмен также рассказала, что разбирается, всё ли было сделано со стороны школы, чтобы мальчик "сохранился в учебном процессе".




Фото:  ТАСС / Никольский Алексей
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Комментарии


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Мальчик попросил президента помочь ему вернуться к родным.
Воспитанник детдома, который попросил помощи у Путина, вскоре может поехать к крёстному
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