Воспитанник детдома, который попросил помощи у Путина, вскоре может поехать к крёстному
28 февраля 2020 21:35
134
27 февраля, перед официальным открытием в парк были приглашены многодетные семьи, а также воспитанники детских домов и подопечные фонда Константина Хабенского. В ходе посещения ребята смогли пообщаться с главой государства.
Среди детей был и маленький воспитанник столичного детского дома. Один из охранников российского лидера взял у мальчика телефон и сделал для него снимок. Путин в свою очередь поинтересовался у ребёнка, что с его рукой.
— Сломана. Случайно произошло, — ответил мальчик, после чего добавил, что проживает в детдоме и очень хочет попасть домой к бабушке, которая живёт в Москве. Один из помощников Путина записал личные данные мальчика, чтобы впоследствии с ним связаться и помочь.
В этот же день московские органы соцзащиты населения сообщили, что окажут помощь бабушке мальчика в оформлении опеки. Сирота в последнее время жил с бабушкой, но из-за сложностей в семье с октября прошлого года находится в детдоме, передает Лайф.
Мальчик в скором времени может отправиться к родным. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
— Сейчас у нас есть очень неплохие шансы на то, что в ближайшее время будет оформлен гостевой режим на крёстного ребёнка, с которым они очень дружны, они встречаются, видятся, общаются, очень близки, поэтому в ближайшее время ребёнок сможет поехать домой, — рассказала она.
В течение недели – десяти дней ребёнок может поехать в гости к родственникам на выходные, а затем будет решаться "вопрос его дальнейшего семейного устройства".
Омбудсмен также рассказала, что разбирается, всё ли было сделано со стороны школы, чтобы мальчик "сохранился в учебном процессе".
Фото: ТАСС / Никольский Алексей
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
28 февраля 2020 21:35
Мальчик попросил президента помочь ему вернуться к родным. Политика региона
131
28 февраля 2020 18:48
Глава региона поблагодарил руководителей компаний ОПК за активную позицию и тесное сотрудничество с органами власти. Политика региона
182
28 февраля 2020 17:49
Опасения высказываются из-за обострения ситуации в Идлибе. Политика региона
183
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
959
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
896
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1403
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
538
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
923
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2904
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1280
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2339
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1792
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
377
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
593
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
652
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1371
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1873
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1894
Мероприятия