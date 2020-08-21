«Волонтеры Победы» и активисты партпроекта проверяют готовность площадок «Диктанта Победы» в Самаре

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Каждый участник должен быть зарегистрирован на сайте мероприятия, чтобы 3 сентября пройти тест на своем смартфоне, рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самара.Активисты партийного проекта «Единой России» вместе с «Волонтерами Победы» проверяют готовность площадок «Диктанта» в областной столице. Всего площадок 759, из них более 600 располагаются в образовательных учреждениях региона: школы, ВУЗы, ССУЗы, колледжи и лицеи.Сегодня проверку прошли Самарский Медицинский университет «РЕАВИЗ», Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и общеобразовательная школа № 154.«В первую очередь мы обращаем внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Поскольку мероприятие предполагает большое количество участников, то предусматриваем не только обработку рук, пишущих предметов, измерение температуры на входе, но и обращаем внимание на наличие индивидуальных средств защиты на площадке – для посетителей «Диктанта» и волонтеров. Важно соблюсти требования Роспотребнадзора, обеспечивающие безопасность каждого участника», - отмечает Сергей Владимирович.Второе обязательное условие - наличие доступа в сеть интернет или наличие wi -fi, чтобы обеспечить прямое включение из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, напоминает региональный координатор партийного проекта. Наличие часов – тоже очень важное условие для соблюдения тайминга мероприятия.Вместе с «Волонтерами Победы» активисты партпроекта определяют логистику каждой площадки. Заместитель руководителя регионального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Самыкина – доброволец со стажем. И «Диктант Победы» сама планирует писать в третий раз. Но здесь, на площадке, ей важно понимать, где проходит регистрация, где будет находиться раздаточный материал, а где - средства индивидуальной защиты и санитайзеры, как будут расположены столы и где находятся часы. «Нам важно учесть все эти детали, чтобы каждый участник диктанта не думал о мелочах, а сосредоточился на главном», - считает Анастасия.Напомним, в «Диктанте Победы» в 2020 году есть и нововведения, например, увеличилось количество вопросов с 20 до 25, 5 из них имеют региональный характер. Подготовиться к онлайн-тесту можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф, один из них уже опубликован. В нем содержится девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета.В 2020 году планируется задействовать не менее 8000 площадок для проведения «Диктанта Победы». Писать диктант будут впервые на уникальных площадках: в заповедниках и этнопарках страны, в воинских частях и на военных объектах, в том числе за пределами России, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия".Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия"