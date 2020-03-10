Володин решил обсудить с Путиным идею обнуления президентских сроков
10 марта 2020 15:58
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Выступая на заседании Госдумы, Терешкова, член фракции «Единая Россия», заявила, что в той ситуации, в которой сейчас оказалась Россия, существуют «риски непредсказуемости» и «надо предусмотреть надежную страховку».
«И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, — это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года», — сказала Терешкова.
Депутат отметила, что Путин — это тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться, и выразила уверенность, что это понимают все депутаты Госдумы.
«Вопрос на самом деле не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, публично, открыто предусмотреть — или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в Законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность», — заявила Терешкова.
Она также отметила, что в этом случае ничего не будет предопределено заранее и Путин может и не воспользоваться данной ему возможностью. Но само наличие у него такой возможности, «учитывая его мощнейший авторитет», станет, по словам Терешковой, стабилизирующим фактором для развития страны и гарантией ее устойчивости, а также «охладит пыл тех, кто пытается интриговать и раскачивать ситуацию».
Терешкова добавила, что Путин и сам видит все эти угрозы, но он «не такой человек», чтобы ставить вопрос «о себе лично», но депутаты должны это сделать.
Слова депутата были встречены аплодисментами. Закончив хлопать, председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании для консультаций, в том числе и с самим Владимиром Путиным.
«Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультаций с действующим президентом, потому что о нем речь идет и правильно было бы спросить его мнение», — сказал Володин и закрыл заседание Госдумы на полтора часа.
Ранее сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от всенародных выборов президента и передать право его избрания Госсовету.
В начале марта Путин заявил, что не хочет участвовать ни в каких «схемах», чтобы сохранить власть.
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС / РБК
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