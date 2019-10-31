Володин рассказал о новых законах, защищающих имущество от мошенников
31 октября 2019 20:04
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"С 1 ноября микрофинансовые организации больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем. Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита. Также усиливаются требования закона к самим микрофинансовым организациям, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным. Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций", - заявил Володин журналистам.
Также, по его словам, с 1 ноября россияне будут защищены от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью: вступает в силу закон, устанавливающий необходимость обязательного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме.
"Дать такое разрешение можно будет только лично или по почте, предварительно заверив его у нотариуса. После этого в едином госреестре будет делаться специальная отметка о возможности электронных сделок с недвижимостью гражданина. В отсутствие такой отметки Росреестр будет возвращать документы на сделку и уведомлять собственника в течение пяти дней об отказе в регистрации сделки", - напомнил Володин.
Спикер подчеркнул, что в соответствии с законом, Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления, "так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца".
"Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий", - добавил Володин.
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