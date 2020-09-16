Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

93

Российская военная делегация, возглавляемая министром обороны Сергеем Шойгу, прибыла в столицу Белоруссии с рабочим визитом, передают "Известия". Об этом в среду, 16 сентября, сообщает пресс-служба минобороны республики.

Российские и белорусские военные будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества, уточнили в ведомстве.

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.

Накануне в Белоруссии стартовал первый этап белорусско-российских тактических учений «Славянское братство – 2020». 13 сентября в российском Минобороны сообщили, что эти учения пройдут с 14 по 25 сентября.

От России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники Гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ. Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе