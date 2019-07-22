Власти одобрили запрет на электронные сигареты в общественных местах

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Правительство одобрило введение единого законодательного регулирования оборота, потребления и рекламы сигарет и электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с их помощью.«Правительство поддерживает законопроект с учетом замечаний», — говорится в сообщении. При этом власти предложили ужесточить административную ответственность предпринимателей и юрлиц за неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением закона в этой сфере.Законопроект о внесении изменений в КоАП и закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» был внесен в Госдуму сенаторами Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Они предложили дополнить закон и расширить его действие на электронные курительные изделия и кальяны и предусмотреть административную ответственность за нарушение ограничений.В марте в Минздраве заявили, что обращение электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака типа IQOS должно регулироваться, как и в случае с обычными сигаретами. В связи с этим были внесены изменения в концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы. В документе подчеркивалось, что новые виды табачных изделий приобрели популярность даже среди ранее не куривших молодых людей. Минздрав допустил, что сложившаяся ситуация может спровоцировать новую эпидемию никотиновой зависимости.