Власти доплатят работающим на массовых мероприятиях росгвардейцам
24 января 2020 23:02
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Дополнительные выплаты смогут получить служащие из военных частей и подразделений, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также Подмосковье и Ленинградской области.
Надбавки росгвардейцам будут выплачивать за «сложность выполняемых задач», говорится в постановлении. Их размер будет зависеть от занимаемой должности и может достигать до 100% месячного оклада. Порядок выплат, согласно документу, будет определять директор Росгвардии Виктор Золотов.
Как отмечается на сайте правительства, такие меры помогут повысить уровень «социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка».
В конце августа в Госдуму внесли законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии иметь идентификационный номер на форме, если они несут службу в общественных местах. Инициатива возникла на фоне петиции, появившейся после несогласованной акции в Москве 27 июля прошлого года. Ее авторы потребовали наносить крупным светлым шрифтом личные номера на форму полицейских и росгвардейцев. Согласно закону сотрудники различных подразделений МВД обязаны носить нагрудный знак, но на росгвардейцев это положение не распространяется. В октябре прошлого года Росгвардия показала образец жетона для своих сотрудников.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС/РБК:
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