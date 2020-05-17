Власти Самарской области продолжают последовательно отстаивать интересы автопроизводителей и производителей автокомпонентов

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В региональном автопроме заняты 36 тысяч работников «АвтоВАЗа», около 30 тысяч работников трудятся на 206 смежных предприятиях, расположенных на территории области. Всего на деятельность автогиганта завязаны более 200 тысяч жителей региона. Поэтому любой сбой в работе «АвтоВАЗа» очень чувствителен как для экономики в целом, так и для большого числа жителей региона.Вопросы поддержки предприятий автомобильного кластера неоднократно поднимались властями региона на федеральном уровне. Напомним, что 24 апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании по вопросу развития автомобильной промышленности, которое в формате видеоконференцсвязи провел Президент страны Владимир Путин. Тогда глава региона обратился к руководителю государства с предложением внести производство автомобилей и комплектующих в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции, а также рассмотреть возможность выделения средств на поддержку занятости работников АВТОВАЗа, как это и было в кризисный период 2008-2009 годов.16 мая Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании, которое в режиме вкс провел министр экономического развития страны Максим Решетников. В ходе встречи обсуждались подходы к постепенному выходу из режима ограничений, а также порядок восстановления работы предприятий и учреждений.В ходе совещания Председатель Правительства обратился к руководителю ведомства с рядом предложений по поддержке автокомпонентной отрасли и работы дилерской сети. В частности, согласно мелодическим рекомендациям, составленным Роспотребнадзором РФ, ограничения в работе дилеров могут быть сняты только на третьем этапе, в то время как для стимулирования спроса на покупку автомобилей крайне важна работа всех участников сбытовой цепочки.Кроме того, Председатель Правительства предложил рассмотреть возможность установления отдельных, более мягких критериев для включения автокомпонентных предприятий в список системообразующих, чтобы они также смогли воспользоваться теми преференциями, на которые могут рассчитывать ключевые для экономики региона производства.«У нас в производстве автокомпонентов занято практически столько же людей, сколько и на АвтоВАЗе, — отметил Виктор Кудряшов. – В последние месяцы они несут существенные потери, просим учесть наши предложения при выработке дальнейших решений по поддержке экономики».Министр экономического развития отметил, что этот вопрос также необходимо подробно проработать с Министерством промышленности РФ. Соответствующие письма с предложениями от Самарской области были направлены в адрес указанных ведомств.Накануне, в пятницу, 15 мая 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по мерам поддержки предприятий – производителей автокомпонентов с представителями отрасли и профильными ведомствами. В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, врио министра промышленности и торговли региона Олег Жадаев, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской Думы Вячеслав Малеев, президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», член правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», президент акционерного общества «Группа компаний АКОМ» Николай Игнатьев, генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Андрей Крайнов, генеральный директор Государственного фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина, представители АО «АвтоВАЗ» и предприятий по производству автокомпонентов.Открывая совещание, Виктор Кудряшов сказал: «Мы понимаем, с какими сложностями сегодня сталкивается АвтоВАЗ, другие автопроизводители. Картина апреля по нашему региону, показывает, что падение продаж очень глубокое: по моделям АвтоВАЗа — до 70%. Аналогичная ситуация сложилась в других регионах, и по другим предприятиям. В то же время, в перечень проблемных отраслей, в наибольшей степени пострадавших в сложившихся условиях, производство автомобилей, автокомпонентов пока не попало. Наша цель сегодня — обсудить ситуацию на предприятиях, выработать предложения, которые мы направим на федеральный уровень по господдержке отрасли, посмотреть, что мы можем сделать на региональном уровне через Фонд развития промышленности и другие инструменты».Властями региона в адрес Правительства Российской Федерации уже направлен ряд предложений, которые будут способствовать восстановлению работы отрасли – это прежде всего возобновление работы дилерских центров АвтоВАЗа, которые в период действия ограничительных мер были закрыты в 44 регионах страны. Глава государства дал поручение восстановить их работу.Правительство Самарской области предлагает также ряд мер по стимулированию спроса на автомобильную продукцию и включение автомобильной промышленности в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях угрозы распространения новой инфекции. В настоящее время эти предложения находятся на рассмотрении в федеральном центре.Находится в разработке и комплекс мер поддержки отрасли на уровне региона. Юлия Красина сообщила о программах, которые разработал Государственный фонд развития промышленности Самарской области. Это проект «Антикризисное финансирование» — возможность взять заем на сумму от 5 до 50 млн рублей на оборотные средства или инвестиционные цели под 2% годовых без обеспечения и программа «Синдицированное финансирование» — кредит в таком же объеме на условиях 50%-ного софинансирования со стороны банков, также под 2% годовых.Председатель областного Правительства поручил Государственному фонду развития промышленности Самарской области разработать дополнительно региональную программу, предусматривающую для производителей автомобильных компонентов возможности рефинансирования действующих инвестиционных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств, а также на предоставление займов на пополнение оборотных средств и финансирование инвестпроектов, направленных на диверсификацию производства.Отрасль будет включена в региональный перечень сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в условиях особой эпидемиологической обстановки. Кроме того, в текущем году Правительство Самарской области продолжит оказывать меры государственной поддержки предприятиям, участвующим в проектах развития компетенций локальных производителей автокомпонентов до соответствия требованиям автопроизводителям.Участники совещания обсудили дополнительно возможные новые меры поддержки производителей автокомпонентов: сокращение взносов во внебюджетные фонды на срок до 3 лет, субсидирование затрат в связи с запуском новых проектов и продление соглашений о промышленной сборке автомобилей между органами государственной власти и предприятиями автопрома на год. Этот пакет предложений также планируется направить в Правительство Российской Федерации, передает пресс-служба облправительства.Фото: vkonline.ru