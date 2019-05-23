Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного
23 мая 2019 21:46
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Президент РФ Владимир Путин вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, передает Лайф.
— Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, — заявил Путин, вручая награду Матвиенко.
Лидер страны также отметил мудрость и опыт спикера верхней палаты парламента, её умение обеспечить решение государственных задач и предельную ответственность.
Орденов, медалей и почётных званий удостоено более 30 человек: лётчики-космонавты, артисты, деятели науки, работники образования и других сфер.
— Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, — заявил Путин, вручая награду Матвиенко.
Лидер страны также отметил мудрость и опыт спикера верхней палаты парламента, её умение обеспечить решение государственных задач и предельную ответственность.
Орденов, медалей и почётных званий удостоено более 30 человек: лётчики-космонавты, артисты, деятели науки, работники образования и других сфер.
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Политика региона
23 мая 2019 21:46Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного
Лидер страны отметил мудрость и опыт спикера верхней палаты парламента, её умение обеспечить решение государственных задач и предельную ответственность. Политика региона
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