Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

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— Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, — заявил Путин, вручая награду Матвиенко.Лидер страны также отметил мудрость и опыт спикера верхней палаты парламента, её умение обеспечить решение государственных задач и предельную ответственность.Орденов, медалей и почётных званий удостоено более 30 человек: лётчики-космонавты, артисты, деятели науки, работники образования и других сфер.