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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

23 мая 2019 21:46
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Президент РФ Владимир Путин вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония награждения состоялась в Екатерининском зале первого корпуса Кремля, передает Лайф.

— Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации, и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма, — заявил Путин, вручая награду Матвиенко.

Лидер страны также отметил мудрость и опыт спикера верхней палаты парламента, её умение обеспечить решение государственных задач и предельную ответственность.

Орденов, медалей и почётных званий удостоено более 30 человек: лётчики-космонавты, артисты, деятели науки, работники образования и других сфер. 
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Комментарии



Политика региона
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