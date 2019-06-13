Владимир Путин учредил новую медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
13 июня 2019 23:56
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Новую награду получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, "которые также внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне".
Медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне будет изображён воин-победитель в форме времён Великой Отечественной войны, пишущий слово "Победа!" на стене здания Рейхстага.
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