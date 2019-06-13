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Владимир Путин учредил новую медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

13 июня 2019 23:56
69
Её получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ,
Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает life.ru. Указ главы государства был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Новую награду получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, "которые также внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне".

Медаль будет изготовлена из металла серебристого цвета. На лицевой стороне будет изображён воин-победитель в форме времён Великой Отечественной войны, пишущий слово "Победа!" на стене здания Рейхстага. 
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Комментарии



Политика региона
13 июня 2019  23:56
Её получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, "которые также внесли вклад в Победу в ВОВ".
Владимир Путин учредил новую медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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