Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России»
5 декабря 2019 22:21
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Глава государства пообщался с лидерами волонтёрского движения, участники рассказали Президенту о своих проектах. Татьяна Авдеева сообщила об инициативе оказывать доврачебную медицинскую помощь бездомным людям. Её проект «Другая медицина» работает пока только в Челябинске. Волонтёр «Поискового движения России» Мария Игонина кратко рассказала о деятельности поисковиков и планах открыть поисковый сезон в преддверии юбилея Победы в апреле. Студенческая «Вахта памяти» будет проходить на территории Крыма, близ Керчи.
Общероссийский народный фронт представил Президенту новый формат обработки обращений, поступивших на «Прямую линию». Волонтёры, которые участвуют в этой работе, рассказали главе государства про обращение 96-летнего ветерана из Ейска, который хотел бы попасть на Парад Победы. В.Путин пригласил ветерана на парад. Кроме того, волонтёры рассказали о работе с обращениями граждан по вопросам перерасчёта ипотеки для семей с детьми и оказании консультативной помощи в этом вопросе.
О работе добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказал его председатель Григорий Сергеев. Он сообщил, что за девять лет существования отряда было отработано более 62 тысяч поисков, при этом более 49 тысяч закончились со статусом «найден, жив». В этом году глава государства снова присоединился к добровольческой акции «Ёлка желаний». На стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» В.Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали и смогут исполнить по одному из вывешенных на ёлке желаний, оформленных в виде ёлочных шаров-открыток.
Президент также встретился с учащимися образовательного центра «Сириус». В.Путин ознакомился с проектами российских и индийских школьников – участников международной программы «Российско-индийская осенняя проектная школа «Большие вызовы в сфере устойчивого развития». Индийский участник программы рассказал главе Российского государства о проекте уникального экологически безопасного ядерного энергоисточника, школьник из России – о роботизированной системе мониторинга за состоянием чайных плантаций. В программе принимают участие 25 индийских и 25 российских школьников, которые разрабатывают исследовательские и инженерно-технические проекты по пяти направлениям.
В рамках форума состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Награды была удостоена Инесса Клюкина за реализацию проекта «Творческая инклюзивная студия «Э-моция». Премию победительнице вручил Владимир Путин, передает kremlin.ru.
Фото: Михаил Метцель, ТАСС
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