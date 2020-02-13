Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
13 февраля 2020 21:23
67
«Принять отставку губернатора Калужской области Артамонова А.Д. по собственному желанию», — говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Шапша, занимавший до сих пор пост главы администрации города Обнинска (Калужская область).
Шапша родился в Обнинске в 1972 году, окончил Обнинский институт атомной энергетики и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем его заместителем, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска.
Артамонов, которому сейчас 67 лет, был впервые избран губернатором Калужской области в ноябре 2000 года, в 2004 году был переизбран, а в 2005 году после отмены прямых губернаторских выборов утвержден на посту главы региона законодательным собранием. В сентябре 2015 года Артамонов вновь победил на выборах.
В июле 2019 года источники РБК сообщили, что Артамонов, чьи полномочия должны были истечь в 2020 году, на новые выборы не пойдет и может уйти в отставку во время очередной ротации глав регионов.
В декабре источники РБК сообщили, что Артамонов после отставки перейдет в Совет Федерации. В январе 2020 года стало известно, что сенатор Юрий Волков, представляющий в верхней палате парламента администрацию Калужской области, подал заявление о досрочном сложении полномочий.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
13 февраля 2020 21:23
Анатолий Артамонов, руководивший регионом с 2000 года, подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Политика региона
65
13 февраля 2020 19:57
Первым вопросом министр лесного хозяйства СО Александр Ларионов доложил об исполнении 39 поручений предыдущего заседания общественного совета. Политика региона
105
13 февраля 2020 19:28
Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины. Политика региона
97
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
912
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
863
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1354
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
667
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2570
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1006
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2079
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1593
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1186
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
425
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1197
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1692
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1702
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2036
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3156
Мероприятия