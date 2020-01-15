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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное

15 января 2020 20:14
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Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию России. Они затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.
Россия не нуждается в новой Конституции, однако в существующий основной закон страны необходимо внести изменения, передает РБК. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян.

Изменение политической системы

- В Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах.

- Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

- Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста «не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики» и должна оставаться сильной президентской республикой. За президентом останутся основные полномочия, в том числе по отстранению министров, прямой контроль над армией и правоохранительной системой. Но утверждать всех глав силовых ведомств президент сможет только при консультации с Советом Федерации. Это, по словам Путина, должно сделать работу силовых и правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу.

- В Конституции должны быть закреплены принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен. Реальные полномочия местного самоуправления нужно расширить.
Положение чиновников и главы государства

Положение чиновников и главы государства

- «Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю этот вопрос принципиальным, но согласен с этим», — сказал он. В конце декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин уже предлагал убрать слово «подряд» из статьи Конституции об ограничении сроков президентской власти.

- Требования к претендентам на пост президента страны Путин предложил ужесточить. Они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет. У них не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство.
Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо «иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства».

- Путин предложил отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов через Совет Федерации по представлению президента. Сейчас, в соответствии со ст. 18 основного закона, прекратить полномочия судьи Конституционного суда Совет Федерации может только по инициативе самого суда. При этом вынести такое представление Совфеду КС может только при согласии двух третей суда.

- В то же время полномочия Конституционного суда могут быть расширены. Путин предлагает дать ему право по запросу президента проверять конституционность законопроектов, принятых Госдумой и Советом Федерации еще до их подписания главой государства. Также эти его полномочия могут быть распространены на прочие нормативные акты — к примеру, распоряжения правительства, указы и прочие документы.

- Путин заметил, что, по его мнению, поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парламентом с помощью конституционных законов. Но, поскольку они все же существенно меняют политическую систему, по всему пакету предложенных поправок нужно провести голосование граждан «и только по его результатам принимать решения», заключил Владимир Путин.

Социальные обязанности государства

- Путин подчеркнул, что при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому в Конституции он предложил закрепить норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

- Принципы пенсионного обеспечения также должны появиться в основном законе. «Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий», — объяснил Путин.

- Приоритет основного закона над всеми международными договорами должен быть закреплен в самой Конституции. Любые требования международных органов, договоры и соглашения могут действовать на территории России только в той мере, в какой они не противоречат Конституции.


Как менялась Конституция России за все время ее существования

Конституция России была принята в 1993 году, первые серьезные изменения (не считая исправлений в связи с переименованием субъектов или изменением их числа) вступили в силу в декабре 2008 года.

Президентский срок увеличился с четырех до шести лет.
Срок полномочий созыва Госдумы увеличился с четырех до пяти лет.
Правительство обязали ежегодно отчитываться о своей работе перед Думой.

Следующий пакет поправок был принят в феврале 2014 года:

Был ликвидирован Высший арбитражный суд (и начал работу объединенный Верховный суд).
Расширились полномочия президента в назначении прокуроров: заместители генпрокурора назначаются Советом Федерации по представлению президента, прокуроры субъектов — президентом (в прошлой редакции это право принадлежало генпрокурору), а городов, районов и другие приравненные к ним — решением генпрокурора.

В июле 2014 года вступили в силу изменения, касающиеся Совета Федерации:
В верхнюю палату парламента включили федеральных представителей, назначаемых президентом (не более 10% от общего числа членов СФ).


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