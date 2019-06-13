Владимир Путин поручил подготовить нацстратегию в области искусственного интеллекта

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— Правительству РФ с учётом ранее данных поручений... обеспечить внесение в установленном порядке согласованного с заинтересованными органами проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта РФ, а также проекта указа президента РФ об утверждении названной стратегии, — говорится в сообщении.Кроме того, до 20 июня Минкомсвязи России, Сбербанку, "Газпромнефти" и Российскому фонду прямых инвестиций поручено обеспечить рассмотрение проекта данной национальной стратегии экспертным сообществом.Глава государства также распорядился проработать возможность создания в Москве площадок по развитию искусственного интеллекта.— При необходимости представить предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты, — отмечается в списке поручений.