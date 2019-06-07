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Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестклимата в Самарской области

7 июня 2019 19:52
48
На ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, АСИ. В этом рейтинге СО заняла 24-е место, поднявшись на 24 пункта по сравнению с прошлым годом.
Президент Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестклимата в Самарской области в рамках пленарного заседания ПМЭФ-2019

Напомним, 7 июня на ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, составленного Агентством стратегических инициатив. В этом рейтинге Самарская область заняла 24-е место, поднявшись на 24 пункта по сравнению с прошлым годом.

О значении рейтинга АСИ говорит тот факт, что на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин так охарактеризовал этот инструмент:

"Растет здоровое соперничество между регионами за инвестиции и проекты, значительно повысилась эффективность управленческих команд. Серьезным стимулом для таких перемен стал Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. По традиции, сложившейся на форуме, хочу назвать и поздравить победителей рейтинга 2019 года. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области", передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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7 июня 2019  19:52
На ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, АСИ. В этом рейтинге СО заняла 24-е место, поднявшись на 24 пункта по сравнению с прошлым годом.
Владимир Путин отметил наилучшую позитивную динамику инвестклимата в Самарской области
На ПМЭФ состоялась презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, АСИ. В этом рейтинге СО заняла 24-е место, поднявшись... Политика региона
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