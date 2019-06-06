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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк

6 июня 2019 00:00
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Где осмотрели павильон больших панд. Самец Жуи и самка Дин-Дин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля.
По окончании российско-китайских переговоров Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк, где осмотрели павильон больших панд, передает kremlin.ru.

Панды Жуи и Дин-Дин доставлены в Московский зоопарк в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. 

Вольеры для двух молодых бамбуковых медведей, считающихся неофициальным символом Китая, оборудовали в Московском зоопарке для размещения панд в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. Самец Жуи и самка Дин-Дин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля.

О намерении КНР передать России пару панд было объявлено во время рабочего визита Владимира Путина в Пекин. Это событие приурочено к празднованию отмечаемого в этом году 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. 



Фото:   ТАСС/kremlin.ru
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Комментарии



Политика региона
6 июня 2019  00:00
Где осмотрели павильон больших панд. Самец Жуи и самка Дин-Дин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля.
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк
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