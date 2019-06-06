Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк

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Панды Жуи и Дин-Дин доставлены в Московский зоопарк в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию этих животных.Вольеры для двух молодых бамбуковых медведей, считающихся неофициальным символом Китая, оборудовали в Московском зоопарке для размещения панд в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию этих животных. Самец Жуи и самка Дин-Дин были доставлены из провинции Сычуань в Москву в конце апреля.О намерении КНР передать России пару панд было объявлено во время рабочего визита Владимира Путина в Пекин. Это событие приурочено к празднованию отмечаемого в этом году 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.Фото: ТАСС/kremlin.ru