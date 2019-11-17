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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин, Зеленский, Меркель и Макрон всё-таки встретятся за одним столом

17 ноября 2019 20:46
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Помощник президента России раскрыл примерные сроки.
В Париже же ранее назвали конкретный день — 9 декабря. Берлин подтвердил готовность участвовать, передает life.ru.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал сообщения о том, что встреча лидеров "нормандской четвёрки" может состояться в этом году.

— Я не могу сказать конкретные сроки, потому что это пока обсуждается, но очевидно, в этом году, — отметил он в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее в Елисейском дворце заявили, что саммит намечается на 9 декабря и состоится он в Париже. Свою готовностью к переговорам в этот день выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

В Кремле же отмечали, что цель не саммит как таковой, а его успешность.

Напомним, впервые лидеры России, Украины, Франции и Германии собрались летом 2014 года для обсуждения ситуации в Донбассе. С тех пор они периодически проводили встречи и телефонные переговоры.



Фото из открытых источников
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Комментарии



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