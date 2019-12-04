Владимир Колчин: в ПФО ведется работа по созданию системы непрерывного сопровождения людей с расстройством ментального развития

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Особенности здоровья, образа жизни пожилых граждан и имеющиеся социально-экономические проблемы выдвигают новые требования к оказанию социальной помощи.
В комнатах социально-бытовой адаптации пожилые люди СО восстанавливают утраченные навыки
Особый акцент в ходе предстоящего заседания Совета будет сделан на эффективных региональных практиках по развитию массового спорта для последующего распространения.
В округе началась подготовка к Совету по вопросу развития массового детско-юношеского спорта и физической культуры в ПФО
Создание условий для раскрытия творческого, личностного, интеллектуального потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья – основные цели мероприятия.
В Самаре прошел Международный день инвалида
Быстрый и технологичный сервис предоставит входящая в экосистему Сбербанка компания DocDoc: время на осмотр сократится, а «человеческий фактор» будет исключен.
Сбербанк и «Россети Юг» реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса DocDoc
Всем победителям конкурса журналистских работ «Казачество Самарской области 2019» были вручены дипломы и памятные подарки.
В Самаре состоялся казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!
Деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.
Руководителей «Больверка» задержали по подозрению в хищении 1,6 млрд рублей на строительстве балтийского порта
Вузы проводят мероприятия по привлечению иностранных абитуриентов. Проводятся конференции с международным участием, в том числе студенческие.
Возможности увеличения числа иностранных студентов в вузах региона обсудили на заседании проектного комитета«Международная кооперация и экспорт»
В Омске родители прибили елку к потолку в одном из детсадов
сегодня  Среда, 4 декабря, 18:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 64.14
-0.27
EUR 71.06
0.09
Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Колчин: в ПФО ведется работа по созданию системы непрерывного сопровождения людей с расстройством ментального развития

4 декабря 2019 15:59
96
Проведено заседание рабочей группы по вопросу создания системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития в ПФО.
3 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде проведено заседание рабочей группы по вопросу создания системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития в ПФО под руководством помощника полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимира Колчина.

В совещании приняли участие представители органов государственной власти, курирующие вопросы социальной сферы, образования и здравоохранения, а также профильных федеральных и региональных общественных организаций.

В ходе заседания рабочей группы помощнику полпреда Владимиру Колчину было доложено о первых результатах реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями ментального развития (далее – Концепция) в пилотном регионе – Нижегородской области. Участники рабочей группы обсуждали вопросы, касающиеся исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции, а также алгоритм взаимодействия организаций, участвующих в сопровождении людей с РАС.

Напомним, что на совещании круглого стола в Нижнем Новгороде 17 апреля т.г. полпред Президента Игорь Комаров отметил, что «в Указе Президента России №204 уделяется большое внимание развитию здравоохранения, в том числе совершенствованию системы ранней диагностики различных заболеваний. Максимально раннее выявление у детей расстройств аутистического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению».

Также Владимир Колчин обратил внимание на участие автономных некоммерческих организаций в работе, связанной с оказанием помощи детям и взрослым с особенностями ментального развития. По словам помощника полпреда, три организации в ПФО заявились с проектами на президентские гранты в ноябре т.г., реализация которых будет способствовать развитию системы комплексного сопровождения людей с РАС в округе, передает пресс-служба ПФО. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
4 декабря 2019  15:59
Проведено заседание рабочей группы по вопросу создания системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития в ПФО.
Владимир Колчин: в ПФО ведется работа по созданию системы непрерывного сопровождения людей с расстройством ментального развития
Проведено заседание рабочей группы по вопросу создания системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития в ПФО.   Политика региона
93
4 декабря 2019  15:55
4 декабря первые тридцать жителей арт-поместья «Новые берега» в Пензенской области отпраздновали новоселье.
Новоселье в первом в России поселке для людей с инвалидностью «Новые берега»
 4 декабря первые тридцать жителей арт-поместья «Новые берега» в Пензенской области отпраздновали новоселье. Политика региона
85
3 декабря 2019  19:18
Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и ход реализации национальных проектов.
Дмитрий Азаров в Москве встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и ход реализации национальных проектов. Политика региона
435
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
585
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
586
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
936
Весь список


Видео
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
434
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
426
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
388
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
713
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1059
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
969
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
159
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
431
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
676
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1881
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2370
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1628
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел Международный день инвалида
В Самаре состоялся казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!
В Сызрани полицейские и общественники провели профилактическую акцию с пожилыми гражданами
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные