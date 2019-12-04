Владимир Колчин: в ПФО ведется работа по созданию системы непрерывного сопровождения людей с расстройством ментального развития

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В совещании приняли участие представители органов государственной власти, курирующие вопросы социальной сферы, образования и здравоохранения, а также профильных федеральных и региональных общественных организаций.В ходе заседания рабочей группы помощнику полпреда Владимиру Колчину было доложено о первых результатах реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями ментального развития (далее – Концепция) в пилотном регионе – Нижегородской области. Участники рабочей группы обсуждали вопросы, касающиеся исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции, а также алгоритм взаимодействия организаций, участвующих в сопровождении людей с РАС.Напомним, что на совещании круглого стола в Нижнем Новгороде 17 апреля т.г. полпред Президента Игорь Комаров отметил, что «в Указе Президента России №204 уделяется большое внимание развитию здравоохранения, в том числе совершенствованию системы ранней диагностики различных заболеваний. Максимально раннее выявление у детей расстройств аутистического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению».Также Владимир Колчин обратил внимание на участие автономных некоммерческих организаций в работе, связанной с оказанием помощи детям и взрослым с особенностями ментального развития. По словам помощника полпреда, три организации в ПФО заявились с проектами на президентские гранты в ноябре т.г., реализация которых будет способствовать развитию системы комплексного сопровождения людей с РАС в округе, передает пресс-служба ПФО.