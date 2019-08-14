Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 14 августа, 21:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/08:
USD 65.6
0.17
EUR 73.41
0.29
Новости /  Политика /  Политика региона  

Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области

14 августа 2019 18:11
128
На заседании был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке СО.
Сегодня, 14 августа, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

Областная комиссия была сформирована во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина. Среди ее задач — координация деятельности органов власти разного уровня по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции (в том числе контрафактной), мониторинг и оценка ситуации в этой сфере.

На сегодняшнем заседании был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Самарской области. Представитель областного министерства промышленности и торговли рассказал, что на территории региона деятельность по розничной продаже алкогольной продукции осуществляют 945 лицензиатов на 4,5 тыс. торговых объектах, из которых 1 тыс. — это объекты общественного питания.

По информации регионального министерства промышленности и торговли, в рамках осуществляемого регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в первом полугодии текущего года министерством проведено 10 внеплановых проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Проверено 34 объекта торговли. В результате на 29 объектах торговли выявлено 36 нарушений. С целью их устранения выдано 3 предписания. При проведении контрольных мероприятий осуществлялось взаимодействие с ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ, МРУ Росалкогольрегулированием по ПФО.

Руководитель департамента лицензирования и государственного контроля регионального минпрома Валерий Тихонов рассказал, что в конце апреля министерством впервые в Приволжском федеральном округе была проведена контрольная закупка в отношении одной организации-лицензиата, согласованная в установленном законодательстве порядке с органами прокуратуры. По её результатам составлены протоколы об административных правонарушениях.

В первом полугодии 2019 года министерством возбуждено 366 административных производств, составлено 149 протоколов об административном правонарушении. По результатам рассмотрения министерством и судебными инстанциями материалов дел об административных правонарушениях вынесены наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 3 млн. рублей.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками министерства из незаконного оборота изъято более 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также представитель областного минпрома отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, за 6 месяцев текущего года министерством вынесено 176 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства (в 2017 году – 38, в 2018 году – 91).

«Проблема незаконного оборота алкогольной продукции продолжает оставаться острой в Самарской области. Мы отмечаем положительную динамику как по объемам нелегального алкоголя, так и по количеству случаев отравления такой продукцией. Но необходимо, чтобы результаты были более значимыми и явными. Только в прошлом году зафиксировано более 2 тысяч острых отравлений некачественным алкоголем, к сожалению, примерно пятая часть закончилась летальным исходом. Люди должны понимать, что нелегальный алкоголь, произведенный без соблюдения элементарных требований к производству, несет прямые риски для их здоровья и жизни», — подчеркнул Виктор Кудряшов. Он также отметил, что помимо непосредственной опасности для граждан, незаконный оборот алкоголя наносит серьезный экономический вред. «Бюджет теряет значительные суммы, в том числе поступление акцизов. Рецепт здесь один: продолжать рейды, которые совершает Управление внутренних дел по Самарской области, областные органы лицензирования, имеющие соответствующие полномочия. Рейды осуществляются, в том числе, на основании информации, полученной от граждан по телефону горячей линии. Благодаря активной позиции жителей эта работа проходит более результативно», — сказал Виктор Кудряшов.

Напомним, что наказание для лиц, незаконно осуществляющих производство и продажу алкогольной продукции, очень серьезное – это штрафы, которые доходят до 3 млн. рублей, уголовные дела, конкретные реальные сроки.

Телефоны «горячей линии» по незаконной продаже алкогольной продукции: Региональный центр обработки телефонных обращений, тел.: 2000-123 (круглосуточный). Подробнее здесь.

На совещании также был рассмотрен вопрос о мероприятиях Самарской таможни, направленных на пресечение незаконного перемещения промышленной продукции через таможенную границу ЕАЭС. «Это крайне актуальный для нас вопрос, в том числе в свете задач, поставленных Президентом страны в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нам необходимо значительно увеличить объем продаж продукции самарских производителей за рубеж. В настоящее время, если экспорт осуществляется в пределах Таможенного союза ЕАЭС, порядок максимально упрощен. Можно вывозить продукцию без таможенной декларации, но с обязательным отчетом в органы статистики. Пренебрегать этим правилом нельзя, за это предусмотрена очень серьезная административная ответственность», — отметил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 августа 2019  18:11
На заседании был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке СО.
Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области
На заседании был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском... Политика региона
127
14 августа 2019  15:01
Изменен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Состоялось очередное заседание Правительства Самарской области
Изменен региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.  Политика региона
341
14 августа 2019  11:53
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области осуществят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области осуществят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан
Они также проведут приемы граждан в регионе. Политика региона
204
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1899
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1428
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1443
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
432
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
926
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
528
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
638
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
551
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
461
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
520
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
352
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
536
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
886
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
865
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
802
Весь список

Мероприятия
Начался XXIII Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Волжском районе проходит второй этап операции «Мак»
Самарские спортсмены - призеры первенства Европы по мини-гольфу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные