Виктор Кудряшов провёл заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области
14 августа 2019 18:11
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Областная комиссия была сформирована во исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина. Среди ее задач — координация деятельности органов власти разного уровня по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции (в том числе контрафактной), мониторинг и оценка ситуации в этой сфере.
На сегодняшнем заседании был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на потребительском рынке Самарской области. Представитель областного министерства промышленности и торговли рассказал, что на территории региона деятельность по розничной продаже алкогольной продукции осуществляют 945 лицензиатов на 4,5 тыс. торговых объектах, из которых 1 тыс. — это объекты общественного питания.
По информации регионального министерства промышленности и торговли, в рамках осуществляемого регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в первом полугодии текущего года министерством проведено 10 внеплановых проверок в отношении юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Проверено 34 объекта торговли. В результате на 29 объектах торговли выявлено 36 нарушений. С целью их устранения выдано 3 предписания. При проведении контрольных мероприятий осуществлялось взаимодействие с ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ, МРУ Росалкогольрегулированием по ПФО.
Руководитель департамента лицензирования и государственного контроля регионального минпрома Валерий Тихонов рассказал, что в конце апреля министерством впервые в Приволжском федеральном округе была проведена контрольная закупка в отношении одной организации-лицензиата, согласованная в установленном законодательстве порядке с органами прокуратуры. По её результатам составлены протоколы об административных правонарушениях.
В первом полугодии 2019 года министерством возбуждено 366 административных производств, составлено 149 протоколов об административном правонарушении. По результатам рассмотрения министерством и судебными инстанциями материалов дел об административных правонарушениях вынесены наказания в виде административных штрафов на общую сумму более 3 млн. рублей.
В результате проведенных мероприятий сотрудниками министерства из незаконного оборота изъято более 12 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Также представитель областного минпрома отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, направленной на предупреждение нарушений обязательных требований, за 6 месяцев текущего года министерством вынесено 176 предостережений о недопустимости нарушения требований законодательства (в 2017 году – 38, в 2018 году – 91).
«Проблема незаконного оборота алкогольной продукции продолжает оставаться острой в Самарской области. Мы отмечаем положительную динамику как по объемам нелегального алкоголя, так и по количеству случаев отравления такой продукцией. Но необходимо, чтобы результаты были более значимыми и явными. Только в прошлом году зафиксировано более 2 тысяч острых отравлений некачественным алкоголем, к сожалению, примерно пятая часть закончилась летальным исходом. Люди должны понимать, что нелегальный алкоголь, произведенный без соблюдения элементарных требований к производству, несет прямые риски для их здоровья и жизни», — подчеркнул Виктор Кудряшов. Он также отметил, что помимо непосредственной опасности для граждан, незаконный оборот алкоголя наносит серьезный экономический вред. «Бюджет теряет значительные суммы, в том числе поступление акцизов. Рецепт здесь один: продолжать рейды, которые совершает Управление внутренних дел по Самарской области, областные органы лицензирования, имеющие соответствующие полномочия. Рейды осуществляются, в том числе, на основании информации, полученной от граждан по телефону горячей линии. Благодаря активной позиции жителей эта работа проходит более результативно», — сказал Виктор Кудряшов.
Напомним, что наказание для лиц, незаконно осуществляющих производство и продажу алкогольной продукции, очень серьезное – это штрафы, которые доходят до 3 млн. рублей, уголовные дела, конкретные реальные сроки.
Телефоны «горячей линии» по незаконной продаже алкогольной продукции: Региональный центр обработки телефонных обращений, тел.: 2000-123 (круглосуточный). Подробнее здесь.
На совещании также был рассмотрен вопрос о мероприятиях Самарской таможни, направленных на пресечение незаконного перемещения промышленной продукции через таможенную границу ЕАЭС. «Это крайне актуальный для нас вопрос, в том числе в свете задач, поставленных Президентом страны в рамках реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нам необходимо значительно увеличить объем продаж продукции самарских производителей за рубеж. В настоящее время, если экспорт осуществляется в пределах Таможенного союза ЕАЭС, порядок максимально упрощен. Можно вывозить продукцию без таможенной декларации, но с обязательным отчетом в органы статистики. Пренебрегать этим правилом нельзя, за это предусмотрена очень серьезная административная ответственность», — отметил Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.
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