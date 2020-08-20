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Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

20 августа 2020 09:19
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Обсудили организацию вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях региона.
19 августа 2020 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание Самарской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участие в заседании приняли представители Федерации профсоюзов Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», территориальных управлений федеральных органов государственной власти, региональных органов исполнительной власти, муниципальных образований региона.

На совещании был рассмотрен вопрос реализации региональной составляющей национального проекта «Демография». В Самарской области в рамках нацпроекта действуют региональные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни» и «Спорт - норма жизни». Участники совещания обсудили уровень исполнения целевых показателей каждого проекта, а также степень освоения средств. В целом ход реализации нацпроекта идет в плановом режиме.

«До конца года осталось четыре месяца, и еще есть над чем плотно поработать. Несмотря на негативное влияние ситуации, связанной с появлением новой коронавирусной инфекции, на все сферы жизни, нам крайне важно сейчас продолжить реализацию намеченных планов и добиться запланированных результатов», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам ранней профилактики заболеваний, совместной работе над формированием у жителей области мотивации к здоровому образу жизни. «Министерством здравоохранения РФ разработаны корпоративные модельные программы укрепления здоровья. В Самарской области в реализации таких программ в настоящее время участвует более 20 предприятий и организаций. Но этого явно недостаточно, такая программа должна реализовываться на каждом предприятии, носить системный характер и охватывать все сферы, так или иначе имеющие влияние на состояние здоровья сотрудников», — обратился к членам трехсторонней комиссии министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Министр рассказал, что в рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» в Самарской области создан Центр общественного здоровья, открыты его территориальные отделы, до конца года планируется создание еще двух центров в с.Кинель-Черкассы и с.Сергиевск. Кроме того, работают 36 школ и кабинетов по отказу от курения. За 1,5 года здесь проведена 25871 консультация, отказались от курения более 3 тысяч человек (12% от числа обратившихся).

Армен Бенян обратил внимание руководителей предприятий и организаций региона на необходимость направлять работников для прохождения диспансеризации, людям старше 40 лет ежегодно предоставлять для этого оплачиваемый выходной день. Он отметил, что министерством планируется создание единой базы данных лиц, прошедших все виды профилактического осмотра.

Первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «Из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией медики как всей страны, так и нашего региона были вынуждены сконцентрировать свое внимание на борьбе с этой малоизученной опасной инфекцией. Профилактика заболеваний на некоторое время, к сожалению, отошла на второй план. Сегодня наша задача – исправлять ситуацию в тех условиях, которые сейчас складываются. Так, до конца года необходимо обеспечить вакцинацию, это очень важное направление. Кроме того, мы продолжаем в плановом режиме оснащать наши медицинские учреждения оборудованием, активно возобновили профосмотры. Ставим задачу нарастить объемы высокотехнологичной помощи, проведение сложных операций, которые спасают жизни людей».

Проведение вакцинации от гриппа и тестирования на COVID-19 на предприятиях и в организациях региона стало центральной темой обсуждения на заседании трехсторонней комиссии. Как сказала руководитель управления Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова, в 40% случаев заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, проходит бессимптомно. Таким образом, люди, не зная, что опасны, продолжают заражать окружающих. Поэтому так важно охватывать тестированием как можно большее число людей. По итогам активного обсуждения Комиссия рекомендовала Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» совместно с руководителями предприятий и организаций региона рассмотреть возможность организации проведения тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию за счет средств работодателей.

В преддверии осенне-зимнего сезона и в условиях появления новой опасной респираторной инфекции особенно актуальной стала необходимость вакцинации от гриппа. По мнению специалистов, она позволяет максимально снизить риски возможных осложнений. По итогам заседания были приняты протокольные решения об организации на предприятиях, в организациях области информационно-разъяснительной работы о важности вакцинации работников от гриппа, а также обеспечении условий её проведения на рабочих местах во взаимодействии с медицинскими учреждениями. Прививочная кампания стартует уже 1 сентября, передает пресс-служба облправительства.
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