Виктор Кудряшов провёл заседание Правительства Самарской области

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В среду,, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областипровёл заседание Правительства Самарской области. Областной кабинет министров рассмотрел и одобрил 11 вопросов.. Соответствующие изменения в Закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2019 год» были рассмотрены сегодня на заседании Правительства Самарской области.Увеличение доходной части бюджета фонда произойдёт за счёт средств неналоговых доходов, в том числе денежных взысканий (штрафов) с лиц, виновных в совершении преступлений, и за возмещение ущерба имуществу.Указанные средства планируется направить на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Самарской области. Так, средства пойдут на оплату медицинских услуг в рамках базовой программы ОМС населения, на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации, а также ремонт медицинского оборудования и приобретение нового взамен устаревшего оборудования.Окончательное решение предстоит принять депутатам Самарской Губернской Думы.Изменения вносятся в соответствии с действующим федеральным законодательством.Данный законопроект уточняет круг лиц, которые имеют право на получение мер социальной поддержки, а также случаи приема органами местного самоуправления заявлений о включении в список лиц, имеющих право на обеспечение жильем детей-сирот, лиц из числа детей-сирот. В том числе вводятся категории получателей старше 23 лет, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. Также вводится норма включения или исключения из списка в случае переезда в другой субъект Российской Федерации.Кроме того, законопроектом изменяются сроки формирования списка и сводного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из данной категории, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, а также формы списка и сводного списка.Также законопроектом назначается ответственный орган за внесение информации в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.После одобрения областным кабинетом министров законопроект поступит в Самарскую Губернскую Думу.Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области: «Ранее эта категория граждан (старше 23 лет) не включалась в число лиц, которые получали право на обеспечение жильем в специализированном жилищном фонде социального найма. Такие решения принимались только в исключительных ситуациях в судебном порядке. Теперь у этих граждан появляется право, минуя суд, напрямую предоставлять в органы местного самоуправления соответствующий перечень документов. Это будет основанием для включения в список».Виктор Кудряшов отметил, что предложенный законопроект имеет большое социальное значение, поскольку позволит учесть интересы людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 23 лет.Напомним, что в 2019 году в Самарской области были выделены беспрецедентные средства на обеспечение жильём лиц из числа детей-сирот — 919 млн. рублей. До конца года жильём будут обеспечены 711 человек.С 2020 года вступает в силу изменение Налогового Кодекса РФ, предусматривающее возможность налогообложения налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости всех жилых зданий, помещений, нежилых объектов, в том числе гаражей, машиномест, единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства и иных зданий, строений, сооружений, помещений. Формулировка действующего закона Самарской области такова, что налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости будут облагаться все объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности юридических лиц, в том числе всё имущество промышленных предприятий.Законопроектом, рассмотренном сегодня на заседании Правительства региона, предлагается внести изменения в статью 1.1 Закона Самарской области «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области», которая регулирует особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества организаций. В частности, предлагается использование кадастровой стоимости при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций для жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест, а также нежилых зданий, строений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств, в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. В перечень облагаемых от кадастровой стоимости объектов недвижимости предлагается не включать единые недвижимые комплексы в связи с тем, что все они относятся к промышленным объектам, и объекты незавершенного строительства, так как по общим правилам объекты капитального строительства до их ввода в эксплуатацию не облагаются налогом на имущество организаций.Законопроектом также предлагается внести изменение в статью 5 закона и отменить с 1 января 2020 года обязанность сдавать расчеты по авансовым платежам по налогам на имущество организаций.Далее проект закона поступит в Самарскую Губернскую Думу.Виктор Кудряшов: «Мы подробно обсуждали этот вопрос. Есть риск, что в действующей редакции Налогового Кодекса появится дополнительная, очень серьезная налоговая нагрузка на предприятия, которая касается налогообложения единых недвижимых комплексов, появится налогообложение объектов незавершенного строительства, что тоже противоречит ранее утвержденному положению. Предпринимательское сообщество высказало определенную тревогу по этому поводу. Законодатель на федеральном уровне это планирует учесть. Мы как регион имеем возможность, в соответствии с Налоговым Кодексом, ограничить перечень объектов, которые подлежат дополнительному налогообложению. С учетом планируемых поправок в НК мы это и делаем. Благодаря принятию данного документа налоговая нагрузка на бизнес если и не снизится, то, по крайней мере, не увеличится».Областной кабинет министров обсудил изменения в ч.2 статьи 23 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Они касаются дополнительных работ по капитальному ремонту отдельно финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капремонт. Предлагается за счет фонда финансировать разработку проектной документации в случае, если законодательством РФ таковая требуется, в том числе проведение государственной экспертизы проектной документации.Напомним, что обязательный перечень услуг и (или) работ капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме включает ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования, фасада и фундамента. А переустройство крыши, утепление фасада и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов является модернизацией (усовершенствованием) жилого фонда.Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы о внесении на рассмотрении Самарской Губернской Думы проектов законов Самарской области «О гражданской обороне в Самарской области», «О внесении изменения в статью 11.4 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по муниципальным маршрутам», «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела», «О внесении изменения в статью 7 Закона Самарской области «О государственной гражданской службе Самарской области», передает пресс-служба облправительства.