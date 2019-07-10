Виктор Кудряшов провёл встречу с делегацией торговых представителей РФ за рубежом
10 июля 2019 20:32
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В состав делегации вошли торговые представители России в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Дания, Республиках Болгария, Куба, Перу и ЮАР. Также были приглашены руководители более 50 самарских экспортно ориентированных предприятий, среди них ОАО «Парфюмерно-косметическая компания «Весна», АО «РОССКАТ», ЗАО «Лада-Флект», ОАО «Завод Продмаш», АО «АВТОВАЗ», АО «Арконик СМЗ», ГК «ЭХО», ЗАО «Электрощит-ТМ Самара», АО «Евротехника», АО «Таркетт», ООО «Кухмастер», ООО «Данон трейд» и другие.
Открывая встречу, В. Кудряшов сказал:
«Самарская область входит в десятку наиболее развитых субъектов Российской Федерации и имеет огромный эскортный потенциал. Объем экспорта товаров, работ, услуг с территории региона составляет порядка 8 млрд. долларов в год, из них несырьевого экспорта - более 3 млрд. долларов. Торговыми партнёрами нашего региона являются 135 стран. Сегодня, благодаря содействию Минпромторга России, мы получили возможность встретиться с руководителями торговых представительств России в 6 государствах, с которыми намерены укрепить торгово-экономические связи. Правительством Самарской области активно поддерживаются инициативы, направленные на развитие совместных производств, как на территории региона, так и за пределами страны. Мы открыты для взаимодействия и готовы оказать комплексную поддержку иностранным компаниям в создании их бизнеса на самарской земле, а нашим производителям - с выходом местной продукции на зарубежные рынки».
Участники встречи обсудили наиболее эффективные способы продвижения самарских товаров, работ, услуг на зарубежные рынки, вопросы логистики. Сегодня российские торговые представительства работают в 57 странах мира. У каждой страны есть своя специфика работы с импортёрами и торговые представительства готовы помогать российским производителям с выходом на иностранные рынки. Это помощь с поиском контактов, выходом на национальные и электронные торговые площадки, участие в выставках, сертификации и продвижении собственной продукции.
«Для того чтобы обратиться в торгпредство фирма должна располагать всего двумя качествами. Прежде всего, она должна быть российской, то есть создавать рабочие места в России и здесь же платить налоги, а, во вторых, иметь желание продвигать собственную продукцию на экспорт», - подчеркнул торговый представитель Российской Федерации в Республике Болгария Константин Артюшин.
Комплексную поддержку местным производителям товаров, работ и услуг, готовым работать на экспорт, оказывают Российский экспертный центр в г.о. Самаре и Региональный центр развития предпринимательства. При Региональном центре создан Центр поддержки экспорта, услуги которого для представителей малого и среднего бизнеса совершенно бесплатные. На федеральном уровне, особенно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», и в регионе разработан целый спектр мер государственной поддержки предприятий крупного, малого и среднего бизнеса по поиску новых торговых партнёров и увеличению экспортных продаж. Это льготное кредитование, как оборотных средств под экспортный контракт, так и инвестиционное кредитование под экспортные проекты, компенсация части расходов на логистику, сертификацию и т.д. Кроме того, сейчас на федеральном уровне обсуждается масса дополнительных мер по господдержке предприятий-экспортёров.
«Хочу призвать все предприятия региона более активно взаимодействовать с нашим Региональным центром развития предпринимательства. У нас есть, что вам предложить, начиная от обучения и заканчивая консалтингом, организацией бизнес-миссий и субсидированием этой работы», - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Самарская область уже стала абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе по числу поданных заявок (37) от предприятий для участия в программе комплексного повышения конкурентоспособности. А результатом сегодняшней встречи будет поступательное движение к увеличению объёмов экспорта с территории региона в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Напомним, что Самарская область, являясь одним из ведущих центров российского машиностроения, авиационно-космической и нефтехимической промышленности, входит в десятку экономически развитых и инвестиционно привлекательных регионов России. По итогам первого квартала этого года объём внешней торговли Самарской области составил более 1,5 млрд. долларов США, причём свыше 1 млрд. – экспорт. Большую часть в структуре экспорта из нашего региона составляют продукция химической отрасли, машиностроения, минеральные продукты, промышленное оборудование. Продолжает наращивать объемы экспорт товаров сельскохозяйственного производства. Импортируется - оборудование и механические устройства, электрические машины, средства наземного транспорта, продукция легкой промышленности. Основными торговыми партнёрами Самарской области традиционно являются Монголия, Китай, Германия, Казахстан, Беларусь, Румыния, Турция, Польша, Индия и другие, передает пресс-служба облправительства.
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