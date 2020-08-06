Виктор Кудряшов провел заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних

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В заседании приняли участие руководители областных министерств образования и науки, здравоохранения, культуры, спорта, социально-демографической и семейной политики, труда и занятости, департамента общественной безопасности, представители силовых и надзорных ведомств. Главы муниципалитетов региона приняли участие в разговоре, подключившись к нему посредством видеоконференцсвязи.Члены комиссии рассмотрели вопросы, связанные с адаптацией детей-сирот после выхода из интерната, профилактикой правонарушений среди подростков. Особое внимание участники заседания уделили проблеме распространения в сети Интернет информации, подталкивающей детей и подростков к негативным поступкам. В сети действуют паблики и группы, культивирующие агрессию, депрессивное настроение, враждебное восприятие родителей и взрослых.«Не секрет, что в сети Интернет действует достаточно большое количество групп, которые подталкивают детей экстремизму, противоправным действиям и даже суициду. Это масштабная пропаганда, которая требует столь же масштабного противодействия. Интернет необходимо сделать безопасным для детей и подростков», - подчеркнул Виктор Кудряшов, открывая заседание.С докладом о деятельности в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, выступила руководитель Управления Роскомнадзора по Самарской области Наталья Михайлова.Она рассказала, что запрещенной к распространению среди детей, является информация, побуждающая к употреблению наркотиков, участию в азартных играх, насилию, формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи, содержащая отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и призывающая к другим асоциальным действиям. Управление Роскомнадзора контролирует распространение такой информации в отношении зарегистрированных СМИ. На территории региона зарегистрировано 588 средств массовой информации, 105 из них имеют площадки в сети Интернет.С 2010 года в нашей стране существует единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. В него попадают сайты, содержащие такую информацию. Блокировка этих ресурсов может происходить в судебном и внесудебном порядке, когда решение принимают такие органы как МВД, Роспотребнадзор, налоговая служба, Росалкогольрегулирование, Росмолодежь.Как отметили участники заседания, обратиться на сайт Роскомнадзора с сигналом о появлении в сети запрещенной информации может любой гражданин. Решение о блокировке надзорное ведомство принимает в течение суток. Руководитель комиссии поручил широко информировать жителей региона об этом инструменте противодействия «грустным» сайтам и группам.Виктор Кудряшов подчеркнул, что блокировка такой информации – необходимая, но недостаточная мера. Важно расследовать каждый из инцидентов, выявлять инициаторов, идеологов и владельцев подобных ресурсов, привлекать их к ответственности. Председатель межведомственной комиссии поручил подготовить к следующему заседанию доклад о работе по этому направлению.Первый вице-губернатор обратился к главам муниципалитетов с призывом усилить работу муниципальных межведомственных комиссий и активнее привлекать к взаимодействию представителей общественности.Председатель регионального Правительства отметил: чтобы школьники не становились участниками «грустных» групп, необходимо прежде всего работать с детьми и их родителями. Причины деструктивного поведения имеют психологический характер: проблемы внутрисемейных отношений, взаимоотношений со сверстниками, психологические травмы.В соответствии с поправками в Закон Российской Федерации «Об образовании», утвержденными Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в 1 сентября 2020 года в школах страны вводятся воспитательные программы. Регионы разрабатывают их самостоятельно, с учетом местной специфики.Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что при разработке воспитательных программ обязательно будет уделено внимание правилам общения в сети Интернет, учтено формирование правильного отношения подростков к «грустным» ресурсам, передает пресс-служба облправительства.