Виктор Кудряшов провел заседание Правительства Самарской области

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Сегодня, 23 сентября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области в режиме видеосвязи. Кабинетом министров было рассмотрено 3 вопроса.

В начале заседания члены Правительства Самарской области приняли положительное решение о направлении на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу законопроекта, который вносит изменения в областной закон «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». В соответствии с этими изменениями, к числу объектов регионального значения, которые отображаются на схеме территориального планирования Самарской области, будут отнесены объекты капитального строительства, строительство которых планируется за счет средств областного бюджета в рамках реализации национальных проектов.

Объекты регионального значения – это объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на его социально-экономическое развитие. Виды таких объектов определяются законом субъекта Российской Федерации.

Предложенный областным министерством строительства проект закона направлен на повышение эффективности реализации национальных проектов в регионе, позволит обеспечить отражение объектов, строительство которых предусмотрено в рамках нацпроектов, в документах территориального планирования. Это позволит применять при строительстве особо важных для области объектов упрощенные процедуры, вести строительство в рамках регионального заказчика. «Кроме того, положения нового закона будут распространяться на эти объекты в отношении взаимоотношений с владельцами инженерных коммуникаций. Это очень существенно, так как снимает многие проблемы как по стоимости, так и по срокам реализации строительства», - заключил председатель областного Правительства.

На заседании Правительства был рассмотрен вопрос, касающийся установления нового регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям Самарской области, с 1 августа 2020 года. Изменения коснулись одного вида коммунальных услуг – природного газа, предоставляемого населению, что потребовало пересмотра мер социальной поддержки. Другие параметры, участвующие в расчете регионального стандарта, остались без изменений. «Цель сегодняшнего постановления – увеличить размер помощи за счет областного бюджета. Это связано с тем, что с 1 августа изменились цены на природный газ для населения. Решение было принято федеральной антимонопольной службой. Любое изменение тарифов сопровождается увеличением мер социальной поддержки. Если у льготника, который получал такие меры соцподдержки, есть газовый прибор, размер помощи для него увеличится уже за август», - пояснила врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина.

На заседании областного Правительства также было принято решение о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «Об утверждении заключенных дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Самарской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Самарской области». В 2012 и в 2017 годах Самарская область приняла участие в программе реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных региону из федерального бюджета. «В 2019 и 2020 годах в условия реструктуризации внесены ряд изменений, предусматривающих пролонгацию сроков и перераспределение объемов погашения реструктурированной задолженности», - сообщил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. В соответствии с этим 18 августа текущего года между министерством финансов РФ и Правительством региона были заключены дополнительные соглашения, которые подлежат утверждению законом Самарской области.

Первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «На уровне федерального Правительства было принято очень мудрое решение, когда изменились сроки погашения реструктурированной задолженности. Это позволит уже в этом году сэкономить 1 млрд. 200 млн. рублей, эти средства будут направлены на сокращение потерь бюджета региона от снижения налоговых и неналоговых доходов в связи с новой коронавирусной инфекцией. В последующий период они будут направлены на осуществление бюджетных инвестиций», передает пресс-служба облправительства.