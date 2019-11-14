Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с членами фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы
14 ноября 2019 17:24
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Напомним, что уже 19 ноября т.г. депутаты рассмотрят проект закона об областном бюджете на ближайший трехлетний период в первом чтении. Документ был опубликован на сайте Правительства Самарской области 5 ноября. Бюджет сформирован бездефицитным и социально ориентированным.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: «Важнейшая задача бюджета - гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе - новых мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных национальных проектов, которые были инициированы Президентом России Владимиром Путиным».
Так, в бюджет на ближайшие три года закладываются средства на увеличение зарплат спортивным тренерам в среднем на 30%; на компенсацию процентов по ипотеке семьям с детьми, в которых родители достигли 36-летнего возраста; на обеспечение двухразового питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, с 2020 года каждой семье, в которой родился первый ребенок, будет вручен подарочный комплект с необходимым набором детских принадлежностей на сумму в 10 тыс. рублей. Также в 2020 году планируется обеспечить жильем 1280 молодых семей, что в два раза больше, чем в текущем году.
В преддверии принятия в первом чтении областного бюджета на будущий год Виктор Кудряшов обсудил с депутатами от фракции «Единая Россия» ряд возможных корректировок документа в соответствии с наказами губернатора Дмитрия Азарова, которые глава региона дал на съезде реготделения партии 8 ноября.
Открывая совещание, председатель Правительства области отметил важность сотрудничества Правительства региона с фракцией. «Сейчас идёт активная работа над главным финансовым документом региона. Безусловно, при его формировании идут обсуждения со всеми политическими партиями, представленными в Самарской Губернской Думе. Работа с фракцией «Единая России» ведётся очень системно как по локальным вопросам, так и по всем направлениям, которые затрагивают интересы всех жителей Самарской области, - сказал он. - Думаю, что наша совместная работа станет залогом того, что будущий бюджет будет бюджетом согласия и развития, будет социально ориентированным».
Депутаты внесли ряд предложений по доработке документа. Это повышение доступности медицинской помощи, прежде всего в сельских территориях. Это новые места в детсадах, строительство школ и приобретение новых школьных автобусов, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожно-уличной сети, вопросы экологии. «После принятия бюджета в первом чтении мы могли бы уже выйти с этими поправками, - отметил руководитель фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Александр Живайкин. - Сегодня работа над бюджетом - это работа команды единомышленников, которая трудится над решением вопросов национального значения и Стратегией развития Самарской области. А «Единая Россия» дополняет это партийными проектами и теми наказами, которые мы получаем от наших избирателей», передает пресс-служба облправительства.
Фото: vkonline.ru
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