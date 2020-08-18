Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона

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Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.Он рассказал о проводимых в регионе мероприятиях в связи со вспышкой африканской чумы свиней. В 13 муниципальных образованиях введен режим ЧС межмуниципального характера, на остальных территориях – режим повышенной готовности. В пятницу, 14 августа, был утвержден план мероприятий по борьбе с распространением АЧС в регионе, в настоящее время создается межведомственный оперативный штаб.Виктор Кудряшов призвал ответственных лиц активно отрабатывать поручения плана:«Сегодня нам удается не допускать значимого распространения этой инфекции, но ситуация тревожная. Если для человека АЧС не представляет опасности, то для огромного свиноводческого комплекса Самарской области, который насчитывает 200 тысяч голов, это угроза очень серьезная. Поэтому все мероприятия, которые предусмотрены в рамках плана, необходимо четко соблюдать. Тем более что они носят обязательный характер и контролируются надзорными и правоохранительными органами».В ходе своего доклада Олег Бойко сообщил, что в конце текущей недели в регионе ожидается улучшение погоды. Глава областного Правительства поручил руководителю департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрию Ивановуподготовить к следующему оперативному совещанию доклад о профилактической работе, проводимой в муниципальных образованиях в целях соблюдения безопасности пребывания граждан на водных объектах: «С начала купального сезона мы говорим о том, что нужно информировать людей о правилах поведения на воде, административной ответственности за нарушения этих правил, о несчастных случаях, которые происходят, в том числе, из-за их несоблюдения. Давайте посмотрим, как эта работа организована на местах».Виктор Кудряшов обратился к главе города Самары Елене Лапушкиной за разъяснением ситуации с подозрением на кишечную инфекцию в муниципальном автономном учреждении Центр «Волгаренок». Как рассказала глава города, 14 августа несколько детей и воспитателей лагеря обратились в медпункт с жалобами на рвоту. Были приняты все необходимые меры, вызвана бригада «скорой помощи», проинформированы родители, обследованы все дети и сотрудники лагеря. 15 августа по рекомендации управления Роспотребнадзора Самарской области лагерь был закрыт. Сейчас все обратившиеся находятся под наблюдением медработников поликлиник по месту жительства, три ребенка госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений. Проводится расследование, причины происшедшего устанавливаются.«Эта работа должна быть доведена до конца, особое внимание прошу уделить пострадавшим детям. Кроме того, необходимо провести проверки во всех остальных летних лагерях. Крайне внимательно к этому отнеситесь», - поручил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области.Как идет реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение», рассказал министр здравоохранения Армен Бенян.«Министерством разработан план по возобновлению диспансеризации, профилактических осмотров, разработан график. В случаестабильной эпидемиологической ситуации в области он позволит к концу года довести охват населения диспансеризацией до 100%», - отметил министр.Разработан и уже внедряется план мероприятий по снижению смертности от болезней системы кровообращения. В первую очередь это касается возвращения в штатный режим работы крупных сосудистых центров Самарской области, возобновления плановой помощи, усиления лекарственного обеспечения пациентов.Виктор Кудряшов подчеркнул, что этот вопрос очень важен: «Мы с вами проговаривали дополнительные мероприятия, они требуют ресурсов регионального бюджета, но речь идет о жизни и здоровье людей, поэтому эти вопросы мы все равно будем решать. Жду от вас предложений».О ходе реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» участникам совещания доложил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев. Он рассказал, что установленные плановые значения нацпроекта по показателям на 2020 год выполнены в полном объеме по 5 показателям. Виктор Кудряшов спросил, нет ли существенного отклонения от графика по другим. По словам Олега Жадаева, риска невыполнения остальных 10 показателей нет. В число участников нацпроекта в текущем году привлечены75 предприятий губернии. Планируется, что в ближайшее время к ним присоединятся ещё три. В этом случае показатель достигнет 92,8%.Под региональным управлением на предприятиях области создано 20 потоков-образцов, в результате чего здесь добились 10% роста производительности труда. К настоящему времени инструментам повышения производительности труда обучен уже 881 сотрудник предприятий-участников нацпроекта (при запланированном показателе 853 человека).Олег Жадаев рассказал также, что в 2020 году в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» продолжается переобучение, повышение квалификации работников предприятий. Сегодня заключены договоры с 21 предприятием на обучение 510 человек, передает пресс-служба облправительства.