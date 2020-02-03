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Новости /  Политика /  Политика региона  

Виктор Кудряшов прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

3 февраля 2020 18:25
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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прокомментировал Послание Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы:

«Лейтмотив Послания был определен словами Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Величие России неотделимо от достойного уровня жизни каждого ее гражданина». Именно на это сделал главный акцент в своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров. Самарская область за последнее время встала на путь экономического роста, нам удалось значительно увеличить объем инвестиций, добиться устойчивого развития промышленного
производства, предприятий агропромышленного комплекса, существенно сократить государственный долг, и это позволяет нам создать экономический базис для выполнения тех поручений, которые в своем Послании озвучил Президент. Это поручения в сфере демографической политики, дополнительных мер социальной поддержки семей, в первую очередь семей с детьми, поддержки предпринимательской деятельности в нашем регионе. Сегодня мы обеспечены всеми необходимыми механизмами для решения этой задачи, мы очень тесно взаимодействуем с Правительством Российской Федерации, с новым его составом, чтобы получать необходимые ресурсы и успешно заниматься решением этих вопросов.
Сегодня в Послании были поставлены глобальные задачи, и в самое ближайшее время Правительство Самарской области завершит необходимые расчеты и обоснования и подготовит план реализации Послания Президента Российской Федерации и Губернатора Самарской области».

Кроме того, Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области отметил, что реализация национальных проектов – общая задача для Правительства Самарской области, научного, предпринимательского сообществ, общественных организаций, всех жителей Самарской области.

«Губернатор Самарской области, формируя вектор развития региона, прикладывает значительные усилия для объединения людей вокруг решения поставленных задач. И если говорить об объеме этих задач, то можно сказать однозначно, что работы хватит на всех», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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