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Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ

17 сентября 2020 18:13
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Несмотря на то, что в связи с пандемией прогнозируется риск недополучения доходов бюджета, Правительство РФ намерено сохранить объемы капстроительства на уровне 2020 года.

В четверг, 17 сентября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие  в заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в  Российской Федерации, которое провел заместитель Председателя Правительства РФ, председатель президиума Правительственной комиссии Марат Хуснуллин. Заседание, в котором приняли участие руководители 85 регионов РФ, заместитель министра  транспорта РФ Андрей Костюк и руководители ряда федеральных ведомств, прошло в режиме видеоконференцсвязи. 

Открывая совещание, вице-премьер  РФ сообщил, что Правительством Российской Федерации утверждены параметры бюджета на будущий год и плановый период до 2023 года.

Несмотря на то, что в связи с пандемией прогнозируется риск недополучения доходов бюджета, Правительство Российской Федерации намерено сохранить объемы капитального строительства на уровне 2020 года. Так, в бюджете запланировано 100 млрд рублей, которые будут распределены регионам, которые успешно выполняют плановые показатели госпрограмм или  ведут строительство  опережающими темпами.

«Исходя из этого, прошу всех руководителей регионов еще раз взвесить планы на трехлетку, оценить выполнение показателей текущего года. Важно, чтобы все, что запланировано на текущий год, было исполнено, освоено, выполнены все расчеты с подрядчиками. Регионы, которые работают на опережение, в январе-феврале получат дополнительные средства», - сообщил Марат Хуснуллин. 

Еще одни стимулом для строительства с опережением графиков станет компенсация государством процентной ставки для тех компаний-подрядчиков, которые возьмут кредит в банках под государственный контракт на строительство в текущем году (при условии доведения лимитов в будущем году). Такая мера поддержки предусмотрена как в сфере строительства социальных объектов, так и для дорожного строительства. 

50 млрд предусмотрено на реформирование фонда жилищно-коммунального хозяйства, в частности на программу переселения из ветхого и аварийного жилья. При этом 80% средств фонда пойдет на строительство нового жилья, покупка на вторичном рынке предусмотрена лишь в исключительных случаях. Марат Хуснуллин призвал регионы готовить необходимые документы для  получения дополнительного финансирования на решение этой проблемы. Предусмотрены в бюджете РФ будушего года и значительные средства на решение проблем дольщиков. 

«Работать будет сложнее, но при использовании всех механизмов государственной поддержки отрасли,   объемы строительства мы не должны потерять. В текущем году, несмотря на коронавирус, у нас в стране неплохая ситуация по исполнению госпрограмм,  отметил Марат Хуснуллин. – В частности, очень хорошие показатели по ипотечному жилищному строительству. Благодаря государственной программе  и льготной  ставке ипотеки  в 6,5% годовых в этом году мы уже превысили объемы прошлого года по строительству ипотечного жилья на 10,5%». 

Кроме того, как сообщил Марат Хуснуллин, Правительство РФ готовит еще порядка 20 нормативных актов, упрощающих порядок организации и ведения строительства.

«Строительство должно стать драйвером развития регионов», - подчеркнул вице-премьер. В настоящее время идет формирование новой государственной программы, в рамках которой планируется комплексное развитие инфраструктуры порядка ста крупных городов России. 

Особое внимание участники заседания уделили дорожному строительству. «В дорожном строительстве мы идем с большим опережением, многие регионы это почувствовали, получив дополнительное финансирование», - сказал вице-премьер РФ. 

Самарская область с опережением выполняет показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». До конца года будет отремонтировано 304  км дорог на 105 объектах контроля, 48 объектов уже введено в эксплуатацию. В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» все работы идут по графику, риска отставания нет, Самарская область -  в числе лучших субъектов Федерации.

«В соответствии со сводным рейтингом Минтранса РФ, по исполнению показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Самарская область в настоящее время занимает четвертое место среди 85 российских регионов – как по качеству, так и  по темпам выполнения работ. В текущем году регион получил второй по величине объем финансовой поддержки из федерального бюджета – 7 423, 8 млн рублей (больше только Московская область), в том числе на капиталоемкие объекты, в частности, на мостовые переходы. 

Это стало возможным благодаря своевременной подготовке заявок, проектно-сметной документации, и конечно, личному участию Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова», - отметил в завершение заседания Виктор Кудряшов.

Напомним, промежуточные результаты исполнения показателей нацпроекта обсуждались в ходе личной встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным 29 августа 2020 года. По поручению главы региона Правительством Самарской области была сформирована заявка на выделение дополнительного финансирования для строительства второй очереди мостового перехода через реку Самара и дороги «Тольятти - Ягодное» в общей сумме 1,73 млрд рублей. 

По итогам заседания комиссии по региональному развитию Виктор Кудряшов дал поручения  региональным министерствам строительства, транспорта и автомобильных дорог, энергетики и ЖКХ подготовить новые заявки для включения региона в госпрограммы и выделения финансирования из федерального бюджета на строительство социальных и инфраструктурных объектов, передает пресс-служба облправительства.

 

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