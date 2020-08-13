Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском селекторном совещании по исполнению нацпроекта «Жилье и городская среда»

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В видеоконференции принял участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Открывая совещание, Марат Хуснуллин отметил, что Правительство РФ в настоящее принимает беспрецедентные меры по развитию отрасли, упрощению «правил игры» для регионов и строителей.«Ключевым достижением последних двух недель считаю то, что Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным подписано три закона, направленных на упрощение строительства. А всего за последние два месяца было принято 50 значимых поправок в федеральное законодательство. Эти поправки и законы сегодня позволяют тем, кто хочет и может работать, значительно упростить ведение строительства», - сообщил вице-премьер РФ.На заседании подробно обсудили исполнение национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Особое внимание участники совещания уделили жилищному строительству. В Самарской области возведение жилья идет полным ходом. За январь-июль 2020 года введено 634 тысячи квадратных метров жилых площадей. Это почти 30% от плановых значений – всего в текущем году планируется построить 2 211 тыс. кв. м.Ввод жилья в эксплуатацию в январе-июле 2020 года составил 135% от аналогичных показателей прошлого года (471 тыс. кв. м. в 2019 году).В настоящее время на территории Самарской области 59 застройщиков ведут жилищное строительство по 83 проектам. Выданы разрешения на строительство, которые обеспечат в общей сложности возведение 1,53 миллиона квадратных метров жилплощади.За первое полугодие 2020 года выдано 15 новых разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 440 тысяч квадратных метров. В аналогичном периоде (январь-июль) 2019 года было выдано шесть новых разрешений на строительство, это позволило начать возведение жилых домов общей площадью 122 тысячи квадратных метров.Реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» и улучшение жилищных условий граждан Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал в своем Послании в числе первоочередных задач, стоящих перед властями региона. Напомним, по итогам 2019 года,улучшили свои жилищные условия 110 тысяч жителей области, было введено в эксплуатацию 1 840 тысяч кв. м. жилья.Важной составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда» является программа «Стимул». Она обеспечивает механизмы масштабного роста жилищного строительства в регионах. Кроме того, благодаря программе территории получают средства на возведение социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры.Самарская область – регион, где программа «Стимул» исполняется в соответствии с планом, рисков срыва срока вводов объектов в эксплуатацию нет.В 2020 году в рамках этой программы в регионе ведутся строительные работы на семи объектах – достраивают школу в Новой Самаре и три детских сада, а также возводят три дороги в Волжском районе. Средства, выделенные на эти объекты, освоены на 37%.Кроме того, в текущем году из федерального бюджета в Самарскую область были направлены дополнительно 315 млн рублей для строительства дорог с дождевой канализацией в 5-й очереди жилого микрорайона «Южный город» и инженерной подготовки будущей 7-йочереди застройки этого микрорайона в Волжском районе области.Всего в «Стимуле» участвует 51 российский регион.«В ближайшее время Правительство РФ проведет конкурс по программе на 2021 год с возможностью заключать долгосрочные соглашения на срок до четырех лет. Направлять средства в основном будем на инженерную инфраструктуру», - сообщил Марат Хуснуллин, передает пресс-служба облправительства.