Виктор Кудряшов посетил пожарно-химическую станцию в Волжском районе губернии
31
июля 2020
10:07
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Участники обсудили вопрос приобретения новых камер для системы мониторинга и дооснащение пожарных станций радиосвязью.
Рабочий день первого вице-Губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова 31 июля начался с посещения пожарно-химической станции в Волжском районе губернии. Виктор Кудряшов осмотрел новую технику, познакомился с работой региональной диспетчерской службы, которая ведёт мониторинг лесных пожаров и координирует работу всех 17 ПХС в области.
С министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым они обсудили вопрос приобретения новых камер для системы мониторинга и дооснащение пожарных станций радиосвязью, сообщает Департамент информационной политики.
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