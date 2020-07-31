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Виктор Кудряшов посетил пожарно-химическую станцию в Волжском районе губернии

31 июля 2020 10:07
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Виктор Кудряшов посетил пожарно-химическую станцию в Волжском районе губернии
Участники обсудили вопрос приобретения новых камер для системы мониторинга и дооснащение пожарных станций радиосвязью.

Рабочий день первого вице-Губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова 31 июля начался с посещения пожарно-химической станции в Волжском районе губернии.
Виктор Кудряшов осмотрел новую технику, познакомился с работой региональной диспетчерской службы, которая ведёт мониторинг лесных пожаров и координирует работу всех 17 ПХС в области.
С министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александром Ларионовым они обсудили вопрос приобретения новых камер для системы мониторинга и дооснащение пожарных станций радиосвязью, сообщает Департамент информационной политики.
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Комментарии


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