Виктор Кудряшов: В следующем году Тольятти ждет продолжение масштабного строительства
14 октября 2019 13:55
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Тольятти на сегодняшний день является самым крупным моногородом России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 2020 год в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Как подчеркнул глава региона, необходимо объединить усилия с городскими властями, сконцентрировать средства из областного бюджета на то, чтобы жители города
действительно увидели изменения.
Сейчас здесь при поддержке Правительства Российской Федерации реализуется План мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейного выпуска ВАЗа. Всего им предусмотрено строительство и реконструкция 7 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство двух школ, двух поликлиник, шести спортобьектов, реконструкция здания
муниципального театра «Колесо».
В настоящее время за счёт средств бюджета Самарской области и муниципального бюджета выполнены работы по реконструкции стадиона «Труд», по капитальному ремонту ДЦ Русич, закуплено 40 единиц низкопольных троллейбусов.
В начале визита Виктор Кудряшов побывал на месте строительства общеобразовательной школы на 1600 мест (ул. 70 лет Октября). Уже получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. На 2020 год предусмотрено выделение 376 млн. рублей, кроме того, проект получит софинасирование из федерального бюджета. В декабре текущего года состоится аукцион по отбору подрядной организации.
Далее Виктор Кудряшов посетил строительство поликлиники на 1000 посещений в смену в 19-ом квартале. Она должна начать приём больных до конца 2019 года. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройство территории. Завершено устройство внутренних инженерных сетей, укладка напольных покрытий.
Также близится срок ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса для СДЮСШОР №8 «Союз». Сейчас здесь ведутся работы по монтажу металлоконструкций, устройству полов и стенового ограждения. Строительство этого объекта, а также легкоатлетического манежа на ул. Революционной ведётся в рамках Национального проекта «Демография».
Легкоатлетический манеж – объект переходящий и его строительство завершится в следующем году.
Очень красивое досуговое место очень скоро появится в Автозаводском районе Тольятти. Это сквер и выставочный зала в честь 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Современные спортивные зоны, пруд, фонтан, аллея с разными видами хвойных растений. Сейчас здесь возводят второй этаж выставочного зала, проводят благоустройство территории, сажают деревья и кустарники. Председатель Правительства обратил внимание подрядчика, что нужно «поднажать», потому что определенная часть работ до сих пор не завершена, а сезон почти уже закончился.
Подводя итог рабочему визиту, Виктор Кудряшов сказал:
«Сегодня мы посмотрели несколько объектов, как строящихся, так и перспективных. Подрядчики делают все необходимое для завершения работ. Физкультурный комплекс «Союз» будет
введен уже в этом году, легкоатлетический манеж – объект переходящий, но в будущем году обязательно тоже будет сдан. До конца этого года для жителей 19 квартала откроется поликлиника на 1000 посещений в смену и должны быть закончены работы на одном из самых красивых объектов города – сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. В Тольятти уже строится большое количество объектов, но это далеко не всё, что запланировано. В 20-ом квартале в следующем году начнётся строительство новой школы на 1600 мест. Сейчас проектируется еще одна школа на 650 мест, в декабре должны получить заключение госэкспертизы. Продолжается строительство транспортной развязки в районе Тольятти-Ягодное, новой дороги по улице Офицерской,
нескольких детских садиков и еще одной поликлиники на 500 посещений в смену. В следующем году Тольятти ждет не только продолжение масштабного строительства, но и большое количество массовых мероприятий».
В этот же день Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам развития Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти». 1 октября 2019 года в присутствии главы региона Дмитрия Азарова, первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова было
подписано соглашение между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД» по подведению железнодорожный путей к ОЭЗ «Тольятти».
Строительство железной дороги станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ ППТ «Тольятти», но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом.
«Мы приступаем к реализации очень крупного инфраструктурного проекта. Инвестиционный комитет ОАО «Российские железные дороги» одобрил строительство ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. Будет вложено порядка 7 миллиардов рублей в железнодорожную инфраструктуру, мы вместе спроектируем и построим в Тольятти
железнодорожный вокзал. Теперь электричка будет приходить в самый центр города. Есть еще ряд инвестпроектов, которые могут быть реализованы на территории ОЭЗ. У нас уже более 70 резидентов на Территории опережающего социально-экономического развития, объем инвестиций по их проектам превысит 30 миллиардов рублей. А это значит сотни и тысячи новых рабочих мест, которые ждут жителей города. Это уже не просто планы, это фактически проектируется, реализуется и в ближайшее время воплотится в конкретных объектах», - подчеркнул председатель Правительства региона.
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