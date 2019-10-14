Виктор Кудряшов: В следующем году Тольятти ждет продолжение масштабного строительства

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11 октября 2019 года по поручеию губернатора Самарской областипервый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов с рабочим визитом посетил городской округ Тольятти. Целью поездки стал осмотр объектов, строительство которых ведётся в рамках подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти.Тольятти на сегодняшний день является самым крупным моногородом России. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 2020 год в регионе годом Тольятти с точки зрения бюджетных приоритетов. Как подчеркнул глава региона, необходимо объединить усилия с городскими властями, сконцентрировать средства из областного бюджета на то, чтобы жители городадействительно увидели изменения.Сейчас здесь при поддержке Правительства Российской Федерации реализуется План мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилейного выпуска ВАЗа. Всего им предусмотрено строительство и реконструкция 7 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство двух школ, двух поликлиник, шести спортобьектов, реконструкция зданиямуниципального театра «Колесо».В настоящее время за счёт средств бюджета Самарской области и муниципального бюджета выполнены работы по реконструкции стадиона «Труд», по капитальному ремонту ДЦ Русич, закуплено 40 единиц низкопольных троллейбусов.В начале визита Виктор Кудряшов побывал на месте строительства общеобразовательной школы на 1600 мест (ул. 70 лет Октября). Уже получены положительные заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. На 2020 год предусмотрено выделение 376 млн. рублей, кроме того, проект получит софинасирование из федерального бюджета. В декабре текущего года состоится аукцион по отбору подрядной организации.Далее Виктор Кудряшов посетил строительство поликлиники на 1000 посещений в смену в 19-ом квартале. Она должна начать приём больных до конца 2019 года. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке помещений, благоустройство территории. Завершено устройство внутренних инженерных сетей, укладка напольных покрытий.Также близится срок ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивного комплекса для СДЮСШОР №8 «Союз». Сейчас здесь ведутся работы по монтажу металлоконструкций, устройству полов и стенового ограждения. Строительство этого объекта, а также легкоатлетического манежа на ул. Революционной ведётся в рамках Национального проекта «Демография».Легкоатлетический манеж – объект переходящий и его строительство завершится в следующем году.Очень красивое досуговое место очень скоро появится в Автозаводском районе Тольятти. Это сквер и выставочный зала в честь 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ. Современные спортивные зоны, пруд, фонтан, аллея с разными видами хвойных растений. Сейчас здесь возводят второй этаж выставочного зала, проводят благоустройство территории, сажают деревья и кустарники. Председатель Правительства обратил внимание подрядчика, что нужно «поднажать», потому что определенная часть работ до сих пор не завершена, а сезон почти уже закончился.Подводя итог рабочему визиту, Виктор Кудряшов сказал:«Сегодня мы посмотрели несколько объектов, как строящихся, так и перспективных. Подрядчики делают все необходимое для завершения работ. Физкультурный комплекс «Союз» будетвведен уже в этом году, легкоатлетический манеж – объект переходящий, но в будущем году обязательно тоже будет сдан. До конца этого года для жителей 19 квартала откроется поликлиника на 1000 посещений в смену и должны быть закончены работы на одном из самых красивых объектов города – сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. В Тольятти уже строится большое количество объектов, но это далеко не всё, что запланировано. В 20-ом квартале в следующем году начнётся строительство новой школы на 1600 мест. Сейчас проектируется еще одна школа на 650 мест, в декабре должны получить заключение госэкспертизы. Продолжается строительство транспортной развязки в районе Тольятти-Ягодное, новой дороги по улице Офицерской,нескольких детских садиков и еще одной поликлиники на 500 посещений в смену. В следующем году Тольятти ждет не только продолжение масштабного строительства, но и большое количество массовых мероприятий».В этот же день Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам развития Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти». 1 октября 2019 года в присутствии главы региона Дмитрия Азарова, первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова и генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова былоподписано соглашение между Правительством Самарской области и ОАО «РЖД» по подведению железнодорожный путей к ОЭЗ «Тольятти».Строительство железной дороги станет не только важным шагом на пути к диверсификации экономики моногорода Тольятти, создаст условия для привлечения новых резидентов ОЭЗ ППТ «Тольятти», но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие крупнейшей нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации и всего региона в целом.«Мы приступаем к реализации очень крупного инфраструктурного проекта. Инвестиционный комитет ОАО «Российские железные дороги» одобрил строительство ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти. Будет вложено порядка 7 миллиардов рублей в железнодорожную инфраструктуру, мы вместе спроектируем и построим в Тольяттижелезнодорожный вокзал. Теперь электричка будет приходить в самый центр города. Есть еще ряд инвестпроектов, которые могут быть реализованы на территории ОЭЗ. У нас уже более 70 резидентов на Территории опережающего социально-экономического развития, объем инвестиций по их проектам превысит 30 миллиардов рублей. А это значит сотни и тысячи новых рабочих мест, которые ждут жителей города. Это уже не просто планы, это фактически проектируется, реализуется и в ближайшее время воплотится в конкретных объектах», - подчеркнул председатель Правительства региона.